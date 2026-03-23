Home News Social Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, invitata Melaniei Trump la reuniunea primelor doamne

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, invitata Melaniei Trump la reuniunea primelor doamne

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a primit o invitație neașteptată din partea primei doamne a Statelor Unite ale Americii.

Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 11:14 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 12:09
Pe lângă întâlnirile cu Primele Doamne și Primii Domni ai altor state, Mirabela Grădinaru își va dedica timp și pentru comunitățile românești din Washington.

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, a fost invitată de Melania Trump la o reuniune dedicată special primelor doamne. Chiar dacă Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan nu sunt oficial căsătoriți, partenera președintelui României poartă numele de Prima Doamnă, fiind foarte respectată.

Mirabela Grădinaru, invitata Melaniei Trump la Casa Albă în Washington

Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan au împreună doi copii și formează un cuplu încă de pe vremea când amândoi erau studenți. Chiar dacă președintele României a fost întrebat de mai multe ori când va oficializa parteneriatul cu Mirabela, acesta a declarat că momentan are prea multe îndatoriri și proiecte de care trebuie să se ocupe pentru a-i mai rămâne timp să planifice o nuntă.

Cu toate acestea, atât el, cât și Mirabela Grădinaru își doresc un eveniment restrâns, așa cum au spus în trecut. Ei își doresc să se căsătorească atunci când vor simți că este momentul și când vor putea să se organizeze, invitând doar familia și prietenii apropiații, fără să vrea să facă prea multă vâlvă în presă.

Melania Trump organizează în SUA un summit inaugural al unei coaliții mondiale a Primelor Doamne și Primilor Domni, iar prima întâlnire este dedicată educației digitale a copiilor. Evenimentul este numit „Fostering the Future Together” și va avea loc în perioada 24-25 martie la Washington D.C.

Așadar, pentru a-i onora această invitație, Mirabela Grădinaru va pleca la Washington însoțită de o delegație a Adiministrației Prezidențiale, din care fac parte Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă și Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, potrivit Euronews.

Summit-ul creat de Melania Trump și intitulat „Fostering the Future Together” are la bază o inițiativă care urmărește să sprijine educația copiilor, dezvoltarea elevilor și protejarea minorilor de riscurile care apar o dată cu utilizarea internetului și a rețelelor de socializare.

Pe 24 martie, Mirabela Grădinaru va participa la o sesiune de lucru ce va avea loc la Departamentul de Stat, acolo unde se vor discuta soluții pentru modernizarea educației alături de experți din domeniul tehnologiei.

Apoi pe 25 martie, partenera lui Nicușor Dan va fi prezentă la reuniunea găzduită de Melania Trump la Casa Albă, unde vor fi prezenți și alți lideri internaționali care luptă pentru aceeași inițiativă.

Pe lângă întâlnirile cu Primele Doamne și Primii Domni ai altor state, Mirabela Grădinaru își va dedica timp și pentru comunitățile românești din Washington pentru consolidarea relațiilor și găsirea unor noi oportunități de colaborare.

