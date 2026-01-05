Antena Căutare
Cât timp poate fi consumată Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune preotul despre tradiția bisericească

Cât timp poate fi consumată Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune preotul despre tradiția bisericească

Agheasma Mare, apa sfințită în bisericile ortodoxe de Bobotează, reprezintă un simbol al curățirii sufletești, al tămăduirii și al ocrotirii spirituale. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026, 17:06 | Actualizat Luni, 05 Ianuarie 2026, 17:13
Galerie
Agheasma Mare se sfințește de Bobotează | Shutterstock

Pe 6 ianuarie, de Bobotează, în Biserica Ortodoxă este amintit momentul botezului Domnului în Iordan. În această zi, este oficiată slujba sfințirii apei celei mari, denumită Agheasma Mare.

Potrivit tradiției bisericești, aceasta se consumă în mod obișnuit în perioada 6 -14 ianuarie, adică 9 zile, dar poate fi păstrată și folosită pe tot parcursul anului pentru binecuvântarea casei, a animalelor din gospodărie sau în clipele de rugăciune personală.

În ce perioadă poate fi consumată Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează

Articolul continuă după reclamă

„Agheasma Mare se consumă cu credință și moderație. Se recomandă a fi luată dimineața, pe nemâncate, înainte de anafură sau după împărtășanie. Perioada în care poate fi consumată începe din ziua de Bobotează, 6 ianuarie, și se întinde până la Odovania praznicului, pe 14 ianuarie. Mulți credincioși o beau pentru a spori efectul duhovnicesc și pentru protecția întregului an. De asemenea, apa sfințită poate fi păstrată în vase curate în casă, pentru stropirea icoanelor, a locuinței sau chiar a animalelor din gospodărie, chemând ajutorul lui Dumnezeu și aducând o binecuvântare continuă”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București.

Preotul a mai precizat pentru sursa menționată anterior că această apă este considerată capabilă să aducă vindecare, binecuvântare și protecție de rele.

„Nu există reguli stricte privind durata consumului. Unii credincioși o folosesc imediat după sfințire, în timp ce alții păstrează o parte din ea pe tot parcursul anului, pentru rugăciuni sau în momente de nevoie spirituală. Esențial este ca apa să fie folosită cu respect și credință, ca un simbol al legăturii dintre om și divinitate.”, a mai explicat preotul pentru Digi24.

colaj cu agheasma mare

