Antena Căutare
Home News Social (P) Ce alegi pentru drumurile tale zilnice: bicicletă electrică, trotinetă sau scuter electric?

(P) Ce alegi pentru drumurile tale zilnice: bicicletă electrică, trotinetă sau scuter electric?

Pentru drumurile zilnice prin oraș, mașina nu este întotdeauna cea mai comodă soluție. Traficul, lipsa locurilor de parcare și costurile de utilizare îi fac pe tot mai mulți oameni să caute alternative mai simple pentru deplasările personale. Bicicleta electrică, trotineta electrică și scuterul electric sunt trei variante populare, dar fiecare răspunde unei nevoi diferite.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Iunie 2026, 11:50 | Actualizat Luni, 29 Iunie 2026, 11:52
Descopoeră totul despre bicicleta electrică, trotinetă sau scuterul electric | voltarom.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Alegerea corectă depinde de distanța parcursă, de traseu, de spațiul de depozitare, de confort și de cât de des folosești vehiculul. Pentru cine merge zilnic la serviciu, la facultate, la cumpărături sau prin oraș pentru diverse comisioane, diferențele dintre aceste soluții devin importante.

Trotineta electrică: compactă și ușor de depozitat

Trotineta electrică este, de obicei, cea mai compactă alegere. Se strecoară ușor prin trafic, ocupă puțin spațiu și poate fi luată în birou, în lift sau în apartament. Pentru drumuri scurte, fără bagaje, poate fi foarte practică.

Totuși, trotineta are și limite clare. Roțile mici, poziția în picioare și expunerea la denivelări pot face traseele mai obositoare. În plus, spațiul pentru transport este aproape inexistent. Dacă ai un rucsac, îl iei în spate. Dacă ai cumpărături sau obiecte mai voluminoase, lucrurile se complică rapid.

Articolul continuă după reclamă

Pentru distanțe scurte și trasee previzibile, trotineta poate fi o soluție bună. Pentru utilizare zilnică mai lungă sau pentru drumuri mai variate, confortul poate deveni o problemă.

Bicicleta electrică: bună pentru distanțe mai mari

Bicicleta electrică este potrivită pentru cei care vor să parcurgă distanțe mai mari cu efort redus. Asistența electrică ajută la urcări, la porniri dese și la drumuri mai lungi, fără să elimine complet mișcarea fizică.

Este o alegere bună pentru cei care vor o soluție între transport clasic și mobilitate electrică. Poate fi folosită zilnic, dar are nevoie de spațiu de depozitare și, ideal, de un loc sigur unde să fie parcată. În multe orașe, riscul de furt este un criteriu real, nu doar o grijă teoretică.

Bicicleta electrică poate transporta și mici bagaje, mai ales dacă este echipată cu portbagaj sau coș. Totuși, pe vreme rea, pe trasee foarte aglomerate sau pentru utilizatorii care nu vor deloc efort fizic, poate să nu fie varianta ideală.

Scuterul electric: confort și utilizare zilnică

Scuterul electric este o alegere potrivită pentru cei care vor o deplasare mai apropiată de cea oferită de un vehicul clasic, dar cu costuri mai mici de utilizare. Stai pe șa, ai o poziție mai confortabilă, poți parcurge mai ușor distanțe urbane repetate și ai, în funcție de model, mai multe opțiuni pentru depozitare.

Pentru drumuri zilnice de 10, 15 sau 20 km, scuterul electric poate fi mai comod decât o trotinetă și mai puțin solicitant decât o bicicletă. Este potrivit pentru navetă, cumpărături mici, deplasări prin cartier sau drumuri regulate prin oraș.

Un criteriu important este bateria. Autonomia trebuie aleasă în funcție de traseul zilnic, nu doar după cifrele din fișa tehnică. O baterie mai mare poate oferi mai multă libertate, dar poate însemna și un timp de încărcare mai lung. De aceea, este bine să alegi un vehicul care se potrivește ritmului tău real de utilizare.

Contează și garanția acumulatorului, pentru că bateria este una dintre cele mai importante și mai scumpe componente ale unui vehicul electric. La fel de important este accesul la service, mai ales dacă vehiculul este folosit des și nu doar ocazional.

În final, trotineta electrică este excelentă pentru drumuri foarte scurte și depozitare ușoară, bicicleta electrică este potrivită pentru cei care vor distanțe mai mari și puțină mișcare, iar scuterul electric are sens pentru cei care caută confort și utilizare urbană zilnică, iar pentru cei interesați de scutere electrice și tricicluri electrice cu 7 ani garanție la acumulatori, Voltarom poate fi o opțiune de luat în calcul.

Rezultate Loto, 28 iunie 2026. Report la Loto 6/49 de peste 6,80 milioane de euro. Ce premii sunt în joc la următoarele ... Rezultate Loto, 28 iunie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,03 milioane de euro. Ce premii sunt în joc ...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce nu mănâncă niciodată Ilie Dumitrescu. Aşa a ajuns să aibă la 57 de ani o greutate mai mică decât avea la 25 de ani Ce nu mănâncă niciodată Ilie Dumitrescu. Aşa a ajuns să aibă la 57 de ani o greutate mai mică decât avea la 25 de ani
Observatornews.ro Subiecte la limba română, BAC 2026 și bareme de corectare. Particularitățile unui text poetic la Subiectul III Subiecte la limba română, BAC 2026 și bareme de corectare. Particularitățile unui text poetic la Subiectul III
Antena 3 Ce este bacteria "mâncătoare de carne” Vibrio, care se extinde pe plajele Europei, și care sunt simptomele Ce este bacteria "mâncătoare de carne” Vibrio, care se extinde pe plajele Europei, și care sunt simptomele
SpyNews Denisa Drăgan a dat-o afară pe bona fiicei ei! Ce mare secret îi ascunsese și cum i-a pus în pericol viața copilei Denisa Drăgan a dat-o afară pe bona fiicei ei! Ce mare secret îi ascunsese și cum i-a pus în pericol viața copilei
Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Rezultate Loto, 28 iunie 2026. Report la Loto 6/49 de peste 6,80 milioane de euro. Ce premii sunt în joc la următoarele trageri
Rezultate Loto, 28 iunie 2026. Report la Loto 6/49 de peste 6,80 milioane de euro. Ce premii sunt în joc la...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Vremea până la finalul lunii iulie. Prognoza meteo actualizată de ANM
Vremea până la finalul lunii iulie. Prognoza meteo actualizată de ANM
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Răsturnare de situație! PSD a strâns voturile pentru investirea unui guvern condus de Grindeanu!
Răsturnare de situație! PSD a strâns voturile pentru investirea unui guvern condus de Grindeanu! BZI
Operațiunea „Case pentru șmecheri”: Cum iei o vilă la preț de garsonieră
Operațiunea „Case pentru șmecheri”: Cum iei o vilă la preț de garsonieră Jurnalul
Harry Styles, incident dramatic pe scenă la Wembley. Artistul s-a înecat cu apă în timpul unui concert
Harry Styles, incident dramatic pe scenă la Wembley. Artistul s-a înecat cu apă în timpul unui concert Kudika
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace Redactia.ro
Căldura extremă a făcut victime în România: 2 persoane s-au înecat, iar un cioban s-a stins după ore în soare
Căldura extremă a făcut victime în România: 2 persoane s-au înecat, iar un cioban s-a stins după ore în soare Observator
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x