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Ambulanță atacată cu topoarele într-o comună din Cluj, după ce localnicii au crezut că este mașina vine să fure copii

O ambulanță a fost atacată cu topoare, bâte și pietrea într-o comună din Cluj după ce mai multe persoane au crezut că este vorba despre „ambulanța care fură copii”. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 09 August 2026, 17:13 | Actualizat Duminica, 09 August 2026, 17:41
Descoperă de ce a fost atacată ambulanța, de fapt | Profimedia
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O ambulanță a fost atacată cu topoare, bâte și pietrea într-o comună din Cluj, după ce câțiva localnicii au crezut că mașina fură copii. Echipajul fusese chemat pentru un pacient bolnav, dar intervenția s-a transformat ulterior într-un scandal de proporții.

Ambulanță atacată cu topoarele într-o comună din Cluj, după ce localnicii au crezut că este mașina vine să fure copii

O familie din comuna Recea Cristur din județul Constanța a chemat ambulanța pentru un pacient care se simțea rău. Totuși, când echipajul a ajuns la fața locului, câțiva localnici au început să devină violenți și să le reproșeze faptul că „au venit să fure copii”. Incidentul s-a petrecut sâmbătă seara, pe 8 august 2026, în jurul orei 22.

Situția s-a complicat și mai mult atunci când pacientul a fost urcat în ambulanță și șoferul a dorit să plece. O mașină a blocat calea vehiculului și mai mulți indivizi înarmați cu bâte, topoare și pietre au năvălit asupra ambulanței. Din cauza parbrizului spart, șoferul autospecialei a fost rănit de la ochi și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Bărbatul, deși rănit destul de grav, a reușit să conducă până la spitalul din Cluj Napoca, acolo unde a fost băgat de urgență în operație, căci corneea i-a fost afectată în urma incidentului.

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Se pare că totul ar fi pornit de la zvonurile propagate pe TikTok cu privire la existența unei „ambulanțe care fură copii”, un zvon vechi de zeci de ani, care este readus la viață acum prin intermediul respectivei platforme. Atacatorii au 18, 22 și 24 de ani și au fost reținuti de polițiști, a informat news.ro.

Potrivit Poliţiei judeţene din Cluj, poliţiştii s-au sesizat din oficiu în urma atacului asupra unei ambulanţe.

„În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate, poliţiştii au identificat mai multe persoane implicate în eveniment, acestea fiind conduse la sediul unităţii de poliţie, în vederea audierii, iar până în prezent, faţă de trei tineri, cu vârste de 18, 22 şi 24 de ani, toţi din comuna Recea-Cristur, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore”, a informat Poliția județeană Cluj.

Acum, cei trei tineri agresivi sunt acuzaţi de comiterea infracţiunilor de distrugere, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

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