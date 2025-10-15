Ce bancă dispare din România! Ce trebuie să facă clienții și ce sa va întâmpla cu cardurile lor

Procesul de consolidare din sectorul bancar românesc continuă. First Bank va dispărea oficial de pe piața locală, urmând să fie absorbită de Intesa Sanpaolo Bank România, într-o fuziune care a intrat deja în etapa finală.

Potrivit unui comunicat de presă transmis redacțiilor, fuziunea va deveni efectivă la data de 31 octombrie 2025, cu condiția ca aceasta să primească toate aprobările legale și de reglementare necesare din partea Băncii Naționale a României și a Registrului Comerțului. În urma acestui proces, clienții, conturile, produsele și serviciile First Bank vor fi transferate către Intesa Sanpaolo Bank România.

Ce trebuie să știe clienții First Bank

Pentru clienții First Bank, fuziunea înseamnă că, începând cu 31 octombrie 2025, toate operațiunile bancare vor fi gestionate exclusiv de Intesa Sanpaolo Bank România. Până atunci, aceștia trebuie să parcurgă câteva etape importante:

Ridicarea noilor carduri – Începând din 15 septembrie 2025, clienții First Bank pot intra în posesia noilor carduri de debit și credit emise de Intesa Sanpaolo Bank România. Cardurile First Bank vor rămâne funcționale doar până la data de 30 octombrie 2025 inclusiv.

Cardurile noi devin active:

Cardurile de debit Intesa Sanpaolo – din 31 octombrie 2025;

Cardurile de credit – din 3 noiembrie 2025.

Clienții care nu și-au ridicat încă noile carduri sunt îndemnați să o facă în timp util, pentru a evita întreruperi în utilizarea serviciilor bancare.

30 octombrie 2025 – ultima zi pentru First Bank

30 octombrie 2025 va fi ultima zi de operare în sistemul First Bank.

Serviciile și aplicația de Internet Banking First Bank vor funcționa doar până la ora 20:00.

După această oră, tranzacțiile și plățile programate ulterior nu vor mai putea fi procesate.

Clienții sunt sfătuiți să:

efectueze toate plățile planificate înainte de această dată;

achite eventualele obligații restante;

comunice noile conturi IBAN (emise de Intesa Sanpaolo Bank România) angajatorilor sau partenerilor comerciali.

31 octombrie – 2 noiembrie 2025: perioada de migrare tehnică

În acest interval, va avea loc transferul efectiv al conturilor, produselor și datelor către Intesa Sanpaolo Bank România.

Sucursalele First Bank nu vor avea program de lucru cu publicul;

Accesul la unele servicii va fi temporar restricționat;

Cardurile noi de debit Intesa Sanpaolo vor putea fi folosite deja de la 31 octombrie, în limita soldului disponibil;

Cardurile de credit vor deveni active de la 3 noiembrie 2025.

Această etapă este una standard în procesele de fuziune bancară, fiind necesară pentru a asigura protejarea datelor și continuitatea serviciilor.

3 noiembrie 2025 – toate conturile devin active la Intesa Sanpaolo

Din 3 noiembrie 2025, clienții vor avea acces complet la:

conturile curente,

depozitele,

creditele și alte produse bancare,

direct prin noul sistem de Internet și Mobile Banking Intesa Sanpaolo Bank România.

Intesa Sanpaolo promite o tranziție sigură și fluentă, cu prioritate pentru protejarea intereselor clienților și menținerea continuității serviciilor financiare.

Ce se va întâmpla cu First Bank

După finalizarea fuziunii, First Bank va dispărea ca entitate juridică, fiind absorbită complet de Intesa Sanpaolo Bank România. Toate drepturile și obligațiile sale vor fi preluate de noua bancă rezultată în urma fuziunii.

Clienții First Bank nu trebuie să-și facă griji pentru siguranța conturilor sau a fondurilor, însă este esențial să ridice noile carduri și să actualizeze datele IBAN comunicate partenerilor financiari. După 31 octombrie 2025, toate serviciile First Bank vor fi operate exclusiv sub brandul Intesa Sanpaolo Bank România, potrivit digi24.ro.