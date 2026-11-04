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Ce este rabdomioliza, afecțiunea care a provocat moartea unei tinere de 24 de ani după Maratonul din New York. Ce simptome apar

O tânără în vârstă de 24 de ani a murit după ce a participat, duminică, la Maratonul TCS New York 2026. Afecțiunea de care suferea se numește rabdomioliza. Vezi ce presupune această boală și cum se manifestă, dar și care sunt riscurile.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 09:14 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 09:17
Ce este rabdomioliza, afecțiunea care a provocat moartea unei tinere de 24 de ani după Maratonul din New York. Ce simptome apar | Profimedia Images
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Rachel Apa a primit îngrijiri medicale de urgență chiar pe traseul cursei, înainte de a fi transportată cu ambulanța la un spital din apropiere, unde a decedat ulterior, potrivit New York Road Runners (NYRR), organizația care coordonează competiția.

Ce este rabdomioliza, afecțiunea care a provocat moartea unei tinere de 24 de ani după Maratonul din New York

„Suntem profund îndurerați de moartea lui Rachel, survenită în urma participării sale la cursa de duminică. Gândurile și sincerele noastre condoleanțe se îndreaptă către familia, prietenii și întreaga comunitate a alergătorilor”, a transmis NYRR într-un comunicat oferit marți postului ABC News.

Cauza oficială a morții nu a fost confirmată de organizatorii maratonului. Tatăl tinerei a declarat însă, într-un interviu acordat publicației The New York Times că fiica sa a murit din cauza rabdomiolizei, o afecțiune care îi poate pune viața în pericol și care se poate declanșa în timpul activității fizice.

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„Este de neconceput”, a declarat Steve Apa pentru The New York Times, vorbind despre moartea neașteptată a fiicei sale. „Sănătate perfectă, o formă fizică excelentă, 24 de ani.”

Universitatea Bucknell, pe care Rachel Apa a absolvit-o, a confirmat, de asemenea, decesul acesteia într-o declarație transmisă marți postului ABC News. Instituția și-a amintit de ea ca fiind „un membru al echipei de hochei pe iarbă timp de patru ani și o contribuitoare importantă la rezultatele acesteia”.

Ce este rabdomioliza?

Rabdomioliza, cunoscută și sub denumirea prescurtată de „rhabdo”, este o afecțiune gravă, care poate pune viața în pericol. Aceasta apare atunci când țesuturile musculare deteriorate eliberează în sânge electroliți și proteine, ceea ce poate provoca greață, vărsături, leziuni ale organelor, convulsii, tulburări de ritm cardiac sau chiar deces, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Rinichii sunt deosebit de vulnerabili în cazurile de rabdomioliză. În mod normal, aceștia filtrează sângele și elimină substanțele reziduale. Însă, atunci când apare această afecțiune, rinichii nu mai reușesc să filtreze la timp cantitățile mari de proteine și electroliți eliberate în sânge. Acest lucru poate duce la leziuni renale acute.

Cine prezintă risc de rabdomioliză?

Potrivit CDC, oricine poate dezvolta rabdomioliză, inclusiv persoanele aflate într-o formă fizică foarte bună, precum sportivii și participanții la maratoane.

Riscul este mai mare în cazul persoanelor expuse la temperaturi ridicate sau la traumatisme, dar și al celor care desfășoară activități fizice solicitante. Printre acestea se numără personalul serviciilor de urgență, pompierii, militarii și lucrătorii care își desfășoară activitatea în aer liber. Mușchii acestora pot fi afectați de suprasolicitare, căldură sau accidente.

Rabdomioliza poate apărea și la persoanele care iau anumite medicamente, precum amfetaminele sau statinele, la cele care suferă de boli musculare genetice, infecții, niveluri scăzute de fosfat sau potasiu în sânge, precum și la pacienții care au trecut prin intervenții chirurgicale de lungă durată, potrivit MedlinePlus, publicație a Bibliotecii Naționale de Medicină din Statele Unite.

Care sunt simptomele rabdomiolizei?

Rabdomioliza poate avea manifestări asemănătoare altor afecțiuni provocate de căldură, precum crampele musculare sau epuizarea termică.

Printre simptomele generale se numără:

  • Dureri musculare și dureri articulare severe;
  • Crampe musculare;
  • Urină închisă la culoare;
  • Oboseală și slăbiciune;
  • Intoleranță la efort sau incapacitatea de a finaliza un exercițiu fizic care anterior putea fi efectuat fără dificultate.

Aceste simptome sunt menționate de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Cum se tratează rabdomioliza?

Persoanele care prezintă simptome specifice rabdomiolizei trebuie să solicite imediat asistență medicală.

Tratamentul diferă în funcție de gravitatea leziunilor musculare și a eventualelor afectări ale organelor. În cazurile mai ușoare, poate include administrarea de lichide, inclusiv soluții cu bicarbonat, evitarea temperaturilor extreme și repaus, potrivit CDC.

În formele severe, poate fi necesară dializa renală, administrarea de medicamente și fluide intravenoase sau internarea în spital pentru tratarea complicațiilor.

Printre acestea se numără tensiunea arterială scăzută, insuficiența renală, dezechilibrele chimice din sânge, convulsiile, tulburările de ritm cardiac, sindromul de compartiment și nivelul crescut de potasiu, potrivit MedlinePlus.

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