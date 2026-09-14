Regele avea un ritual de weekend surprinzător de obișnuit în perioada în care era în armata americană.

Ce obișnuia să mănânce Elvis Presley la restaurantul său preferat. Preparatul se servește și astăzi, după aproape 70 de ani | hepta.ro

Elvis Presley a fost un artist unic, care a cunoscut un succes extraordinar, însă a existat o scurtă perioadă în cariera sa legendară în care a dus o viață cât se poate de normală.

Ce obișnuia să mănânce Elvis Presley la restaurantul său preferat

„Regele Rock and Roll-ului” a servit în armata Statelor Unite între 1958 și 1960. În perioada în care era staționat la Fort Hood, în Texas, Elvis își petrecea weekendurile în apropiere, în orașul Waco. Astăzi, localitatea este cunoscută mai ales datorită Universității Baylor și a fenomenului Magnolia, dezvoltat de Chip și Joanna Gaines, notează aol.com.

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Cu toate acestea, un local pe care Elvis îl frecventa în acea perioadă continuă să funcționeze și în prezent, păstrând legătura cu istoria sa.

Preparatul preferat al lui Elvis, încă în meniul localului

La Cupp's Drive Inn, un local de tip drive-in cu puține locuri la interior, este încă disponibil preparatul pe care Elvis îl comanda atunci când ajungea în Waco.

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Artistul era mare fan al unui cheeseburger dublu cu bacon, preparat din două chiftele suculente. În perioada în care vizita localul, Elvis obișnuia să sosească la volanul unui Cadillac, alături de prietenul său Eddie Fadal.

Cupp's Drive Inn a rămas, practic, o capsulă a timpului pentru Waco. Deși prețurile nu mai sunt cele din anii '50, burgerii sunt considerați în continuare accesibili și au rămas populari printre studenți, localnici și turiștii care ajung în oraș, inclusiv cei care vizitează Magnolia Market.

Ce spun clienții despre preparat

Clienții care au trecut recent pragul localului au lăudat burgerii. Unul dintre ei a spus că este „cel mai bun cheeseburger pe care l-am mâncat de mult timp”, în timp ce un alt client a povestit că mănâncă acolo de 55 de ani și consideră burgerul cel mai bun din zona Waco.

Localul are și un rating mare, iar recenziile subliniază că aspectul modest al restaurantului nu spune nimic despre calitatea mâncării sau a serviciilor arată cei de la parade.com.

Comanda preferată a lui Elvis poate fi recreată și astăzi. Clienții pot adăuga bacon la Cupp's Double Double. Pentru cei pasionați de istoria muzicii, este o modalitate simplă de a gusta ceva asociat cu perioada în care Elvis Presley era doar un soldat care își petrecea weekendurile în Waco.