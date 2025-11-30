Ce să faci cu busuiocul folosit în noaptea de Sfântul Andrei. Obiceiul pe care trebuie să îl respecți pentru a avea noroc

Pe 30 noiembrie, în fiecare an, creștinii îl preacinstesc pe Sfântul Andrei, Sfântul Apostol cunoscut și ca ocrotitorul Dobrogei.

În fiecare an, pe 30 noiembrie, credincioșii creștini îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei, cunoscut și ca ocrotitorul Dobrogei.

Sfântul Andrei este prăznuit în calendarul creștin ortodox pe 30 noiembrie, aceasta fiind o zi de mare sărbătoare, încărcată de tradiții.

Ce să faci cu busuiocul folosit în noaptea de Sfântul Andrei

În noaptea dintre 29 și 30 noiembrie este cunoscută ca fiind noaptea Sfântului Andrei. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este cel cu busuiocul pus sub pernă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Rugăciunea puternică către Sfântul Andrei! Se rostește pe 30 noiembrie pentru sănătate și îndeplinirea dorințelor

Fetele nemăritate care se află deja la vârsta căsătoriei trebuie să își pună busuioc sub pernă pentru a-și visa ursitul.

Tradiția din bătrâni ne arată și ce trebuie făcut cu firul de busuioc folosit a doua zi de dimineață, chiar în dimineața Sfântului Andrei. Este deja știut faptul că în tradiția populară românească busuiocul are multe semnificații, fiind încărcat de simboluri și folosit în numeroase ritualuri pentru spor în casă și sănătate.

Este important să știi cum să folosești a doua zi firul de busuioc pe care l-ai avut sub pernă în noaptea de Sfântul Andrei pentru că asta poate influența alte superstiții. Din străbuni, se spune că în dimineața de 30 noiembrie se „întemeiază” norocul ce are să vină în viața ta anul viitor.

Citește și: Mesaje de Sfântul Andrei 2024! Urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei. Ce nume se sărbătoresc

Busuiocul este un simbol al curățeniei sufletești, având o legătură strânsă cu divinitatea. Dacă în unele zone, fetele tinere îl pun sub pernă pentru a-și visa ursitul, în altele, tinerii pun busuiocul la fereastră sau îl ridică spre răsărit pentru a avea o zi binecuvântată de Sfântul Andrei.

După noaptea de 29 noiembrie, în dimineața de 30 noiembrie trebuie să pui busuiocul într-un pahar mic cu apă și să îl lași la răsărit pentru a putea atrage norocul pentru anul viitor.

Unii tineri păstrează firul de busuioc tot timpul cu ei, în portofel sau în buzunar, pentru a se simți protejați și a avea spor în tot ceea ce întreprind. Astfel, busuiocul devine un talisman norocos. Alții decid să pună firul de busuioc în cartea de rugăciuni sau la o icoană, pentru a devenit scut împotriva energiilor negative și pentru a aduce spor în casă.

Cei care aruncă busuiocul de sub pernă la gunoi după noaptea de Sfântul Andrei se zice că vor avea ghinion tot anul următor. După ce se usucă firul de busuioc, cel mai indicat este să îl păstrezi la icoană, să îl lași într-un ghiveci sau să îl îngropi în grădină pentru sporul casei.

Citește și: Ce nume inedite se sărbătoresc de Sfântul Andrei. Puțini știu acest lucru