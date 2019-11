Centrul de reeducare din munţii Maramureşului în care ar fi fost maltratați copii se redeschide! Cum arată „casa de tortură” – Video

Cei de la centru susţin că nu era vorba despre o izolare. Tinerii care deveneau agresivi erau ţinuţi acolo pentru supraveghere, însă aveau toate condiţiile, de la apă caldă şi până la televiziune prin cablu.

„Cunosc mulţi tineri de aici. Eram convinşi că sunt într-un loc bun, apoi am auzit veştile rele!”, a spus Hans Christian Henning, noul administrator al centrului

Şapte tineri au mai rămas în centru. Doi dintre ei au împlinit recent 18 ani, însă nu vor să plece în ţara lor natală.

„E mai fain aici ca în Germania! Aici e mai uşor ca în Germania. E greu acolo! Nu am vrut să merg înapoi. Am lucrat în cameră şi am învăţat să nu fiu rău. Când eşti cuminte, ieşi afară”, a spus unul dintre ei.

Patru îngrijitori din centru, printre care şi cetăţeanul german care coordona întregul program din România, au cerut eliberarea din arest preventiv şi plasarea sub control judiciar, însă judecătorii Curţii de Apel Cluj au respins solicitarea lor.