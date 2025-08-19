10 greșeli pe care le faci când mănânci pepene. Cum să le eviți ca să te bucuri de fructul vedetă al verii

O felie mare de pepene roșu, zemos și dulce este tot ce ai nevoie uneori în zilele toride de vară. Originar, cel mai probabil, din nord-estul Africii, dar cultivat astăzi în întreaga lume, pepenele este clasicul sezonului cald. Hidratant, gustos și plin de nutrienți, oferă destule motive pentru a-l consuma mai des.

Pepenele roșu este o sursă importantă de vitamine A și C, fibre și antioxidanți precum licopenul, un compus asociat cu reducerea riscului de boli cronice, inclusiv cancer și afecțiuni cardiovasculare. Dar, pentru mulți dintre noi, cel mai mare motiv pentru a-l iubi rămâne gustul. Este dulce plăcut, cu o notă ușor acrișoară, toate în armonie pentru a crea o gustare irezistibilă.

Dacă ai impresia că pepenele pe care îl cumperi nu e la nivelul așteptărilor, există câteva explicații simple. Poate are un conținut scăzut de apă, poate este puțin necopt sau prea copt, ceea ce afectează aroma. Contează și respectarea unor reguli de igienă. Pepenele trebuie spălat înainte de a fi tăiat și nu trebuie lăsat mult timp la temperatura camerei după ce a fost porționat. Pentru a te bucura de cel mai gustos și sănătos pepene, merită să știi ce greșeli să eviți.

Nu speli pepenele înainte de a-l consuma

Deși bogat în nutrienți, pepenele poate fi contaminat cu bacterii, transformându-se într-un pericol alimentar. În 2012, în Marea Britanie, o epidemie de salmonella a afectat cel puțin 35 de persoane și a dus la un deces, iar pepenele a fost identificat drept sursă. Contactul cu germeni poate avea loc la recoltare, în magazin sau acasă.

Spală întotdeauna pepenele înainte de a-l tăia, pentru că lama cuțitului poate transfera bacteriile de pe coajă în pulpă. Dimensiunea mare a fructului cere spațiu suficient, dar chiuveta din bucătărie este suficientă. Totuși trebuie igienizată înainte, deoarece și ea poate adăposti bacterii. Pentru o curățare mai eficientă, poți folosi o soluție de apă cu oțet, acizii din oțet distrugând germenii precum salmonella, E. coli sau listeria.

Lași pepenele tăiat prea mult timp la temperatura camerei

Poate fi tentant să feliezi pepenele și să-l lași pe masă, gata de gustare. Dacă știi că nu va fi consumat repede, e mai sigur să îl păstrezi la frigider. Peste două ore la temperatura camerei, pepenele tăiat devine un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor.

Depozitarea corectă presupune păstrarea feliilor în recipiente ermetice sau pungi sigilate, în frigider, până la cinci zile. Dacă pepenele este întreg și pulpa nu a fost expusă, poate sta pe blat până la o săptămână, coaja groasă protejând miezul.

Folosești un cuțit mic și neascuțit

Coaja groasă protejează pepenele, dar îl face dificil de tăiat. Un cuțit mic sau bont îți poate îngreuna munca și crește riscul de accidentare, pentru că trebuie să aplici mai multă presiune, iar lama poate aluneca.

Cel mai bine este să folosești un cuțit mare și foarte bine ascuțit. Taie pepenele pe lungime în două, apoi fiecare jumătate în sferturi. Dacă vrei felii, taie sferturile în triunghiuri. Dacă preferi cuburi, desprinde pulpa de pe coajă și porționeaz-o după dimensiunea dorită.

Nu verifici culoarea, aspectul și sunetul pepenelui înainte de cumpărare

Un pepene bun trebuie ales cu atenție. Culoarea cojii ar trebui să aibă dungi verde închis și galben pal, semn că miezul e copt. Evită pepenii cu coajă lucioasă, care sunt necopți sau cu pete albe în locul celei crem-portocalii, cunoscută ca „pata de câmp”. Verifică și să nu aibă lovituri sau zgârieturi adânci.

Poți „asculta” pepenele. Dacă îl bați ușor cu degetele și sunetul este adânc și gol, e probabil copt. Dacă sună înfundat, încă nu e pregătit pentru consum.

Alegi cel mai ușor pepene

Greutatea contează. Un pepene mai greu pentru dimensiunea lui are mai multă apă, deci este mai zemos și mai dulce. În medie, pepenele este format din 92% apă, ceea ce îl face nu doar gustos, ci și excelent pentru hidratare în zilele calde.

Nu condimentezi pepenele

Un pepene copt este delicios simplu, dar îl poți duce la alt nivel. În Mexic, se folosește Tajín, un amestec de ardei uscați, limetă deshidratată și sare. Poți adăuga mentă, suc de lămâie sau limetă, miere ori sirop de arțar. În sudul SUA, se presară sare pentru a intensifica dulceața naturală.

Mănânci pepenele doar crud

Pepenele poate fi gătit. Pus câteva minute pe grătar capătă o aromă caramelizată și ușor afumată, iar copt și asezonat poate imita textura și gustul unui steak de ton. Din suc de pepene poți face și un „curd” dulce, perfect pentru deserturi.

Nu congelezi pepenele

La final de sezon, pepenele copt poate fi congelat pentru a fi folosit ulterior în smoothie-uri, limonade sau sorbet. Taie-l în cuburi, îndepărtează semințele și coaja, congelează-le pe o tavă, apoi mută-le în pungi sau recipiente etanșe.

Arunci coaja

Coaja de pepene este comestibilă și bogată în fibre, vitamine și minerale, dar și în citrulină, un aminoacid cu potențial efect benefic asupra tensiunii arteriale și performanței fizice. Poate fi folosită în smoothie-uri, supe reci sau murături, reducând și risipa alimentară.

Nu folosești semințele

Semințele de pepene sunt nutritive, conțin magneziu, fier, zinc și grăsimi sănătoase. Le poți prăji cu puțin ulei și sare, la fel ca pe cele de floarea-soarelui, obținând o gustare crocantă sau un topping pentru salate și iaurturi.