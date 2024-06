Duminică, 9 iunie 2024, George Simion a mers la votul pentru alegerile parlamentare 2024 alături de soția lui, Ilinca. Descoperă ce ținută a ales liderul AUR și partenera lui de viață.

Duminică, pe 9 iunie 2024, George Simion a fost însoțit de soția lui, Ilinca, la votul pentru alegerile parlamentare 2024. Mulți i-au observat ținuta. Nici liderul AUR n-a fost mai prejos, ci s-a făcut imediat remarcat.

Cum a apărut Ilinca, soția lui George Simion, la alegerile parlamentare 2024. Ce ținută a ales liderul AUR

Preşedintele AUR, George Simion, a votat la Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" pentru alegerile europarlamentare şi va merge în Vrancea pentru a vota la locale. El a venit la secţia de votare împreună cu soţia şi a purtat un tricou în culoarea formaţiunii pe care o conduce. El a arătat că a votat pentru viitor şi pentru schimbare şi a făcut apel la un vot corect.

Preşedintele AUR, George Simion, a venit în prima oră de votare la secţie, împreună cu soţia sa. Simion a purtat un tricou galben, culoarea formaţiunii pe care o conduce, AUR.

Ilinca, în schimb, a purtat o rochie albă vaporoasă, cu modele bleumarin, la care a asortat o geantă mică de culoare neagră.

„Fac un apel la cei din secţiile de vot să aibă rezistenţă. Tot ce ne dorim este un vot corect, tot ce ne dorim este un proces electoral democratic”, a spus Simion, potrivit news.ro.

George Simion a precizat că a ales să voteze în Bucureşti pentru europarlamentare şi va merge în Vrancea, unde are buletinul, să voteze la locale ”Am votat pentru viitor, am votat schimbarea”, a spus el.

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat, la ieşirea de la urne, că tot ceea ce îşi doreşte este un vot corect, un vot democratic, menţionând că a ales "schimbarea, pentru viitor".

„Tot ce ne dorim este un vot corect, tot ce ne dorim este un vot electoral democratic. Votul a fost scurt, în două alegeri separate, aşa că am ales să votez aici, în Bucureşti, pentru europarlamentare şi voi merge în Vrancea, unde am domiciliul, să votez la alegerile locale. Le-au comasat, noi ne-am comportat ca şi cum ar fi două alegeri separate. Am votat pentru viitor, am votat schimbarea", a afirmat Simion, potrivit Agerpres.

Informații despre alegeri 2024. Ce a anunțat Biroul Electoral Central (BEC)

Biroul Electoral Central va prezenta duminică, în ziua alegerilor europarlamentare şi locale, din trei în trei ore, informaţii sintetice privind prezenţa cetăţenilor români la urne, arată Agerpres.

Informaţiile sintetice vor fi prezentate public după cum urmează:

la ora 10,30 - pentru ora 10,00

la ora 13,30 - pentru ora 13,00

la ora 16,30 - pentru ora 16,00

la ora 19,30 - pentru ora 19,00

la ora 22,30 - pentru ora 22,00 (când este programată închiderea urnelor).