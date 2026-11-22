În prezent, Bianca Ghiurcă este șatenă, dar a fost un timp în care soția lui Marco era brunetă și avea breton. Descoperă imaginea în care fanii nu ar fi recunoscut-o niciodată pe concurenta de la Insula Iubirii.

În prezent, Bianca Ghiurcă preferă părul șaten, însă aceasta nu este singura culoare de păr încercată de concurenta de la Insula Iubirii. În trecut, soția Prințului Marco a fost și brunetă și a purtat insclusiv breton. Imaginea i-a surprins din plin pe urmăritorii ei.

Imagine rară cu Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii, pe vremea când era brunetă și avea breton. Imagine inedită cu soția Prințului Marco

Bianca Ghiurcă a venit la Insula Iubirii alături de soțul ei, Prințul Marco pentru a testa fidelitatea partenerului ei și pentru a rezolva problemele din cuplul lor. Bianca Ghiurcă a rămas fidelă lui Marco în orice moment, dar nu același lucru se poate spune și despre soțul ei. Prințul Marco s-a apropiat de ispita Gabriella și, la un moment dat, cei doi s-au lăsat pradă pasiunii, lucru ce a rănit-o extrem de mult pe soția bărbatului, care a privit imaginile la o ceremonie a focului.

Șatena a descoperit totul cu multă durere în suflet, însă a spus că îl iubește în continuare, indiferent cât de mult a rănit-o.

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În prezent, Bianca Ghiurcă a ales să poarte o nuanță de șaten la păr, însă puțiin sunt cei care știu că aceasta a avut o perioadă în care a avut părul blond.

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Totuși, cel mai surprinzător look avut de concurenta de la Insula Iubirii sezonul 10 a fost atunci când a ales să poarte părul brunetă și să aibă breton drept. Imaginea a fost publicată în toamna anului 2020 pe pagina sa oficială de Instagram și nu puțini au fost cei care i-au transmis aprecieri și compliemte, semn că și acest look o prinde de minune.

Totuși. iată că în prezent Bianca Ghiurcă, soția Prințului Marco de la Insula Iubirii sezonul 10, a optat pentru o nuanță castanie de păr.