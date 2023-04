Dumitru Moroşanu a murit. Fostul producător TV și realizator la Cerbul de Aur s-a stins din viață - Surse.

Dintre noi a mai plecat o stea, cu nume mare, care și-a lăsat amprenta în lumea televiziunii, construind pas cu pas emisiuni, deschizând larg porțile către comoara divertismentului. A pus zâmbete pe chipurile românilor din perioada în care televizoarele alb-negru animau casele cu programe scurte, informative. Dumitru Moroșanu a făcut un balans excelent între muzică, scris, imagine și scene colosale, fiind un stâlp de rezistență în perioada în care televiziunile luau avânt.

Însă cel care a binedispus milioane de români, ani la rând, aducând veselia în televiziune, dar și pe scenele muzicale, a plecat dintre noi astăzi, spun sursele.

Dumitru Moroșanu a fost redactor muzical, de rubrică, realizator de emisiuni, redactor-şef adjunct și realizator la Cerbul de Aur. O viață trăită cu oameni și pentru oameni, cu veselie și pentru veselie, într-un cuvânt: divertisment.

Surse: Dumitru Moroșanu a murit la 80 de ani în ziua de 26 aprilie. Viața celebrului producător de televiziune și realizator de divertisment

La Radio România Actualități a oferit în urmă cu mulți ani un interviu în care a vorbit despre implicarea sa la Cerbul de Aur. Cu o modestie care l-a carcaterizat întreaga viață, Dumitru Moroșanu a povestit despre contribuția sa, fiind prezent la aproape toate momentele:

"În '68 a început Cerbul de Aur. Eu în '68 nu am fost atunci la Brașov, trebuia să mă organizez, eram la Radio Iași în vremea aceea și trebuia să pot să ajung. Dar în '69 am apărut acolo și cu ajutorul lui Dinu Săraru care era șeful Biroului de Relații cu Presa am obținut bilete, un loc în sală la festivalul Cerbul de Aur (...) Am avut norocul să stau lângă Gigliola Cinquetti. Chiar așa a fost! Și nu numai asta, dar ca să vezi tu cum se întâmplă lucrurile în viață, anul ăsta are și ea un recital la Cerbul de Aur (n.r anul în care a dat acest interviu, disponibil la momentul actual de 3 ani pe platforma Youtube)", spunea regretatul om de televiziune.

Citește și: Radu Cosașu a murit. Două luni i-a rezistat morții, de pe patul de spital. Ce spunea cu câteva săptămâni înainte să se stingă

"Printre realizările sale se numără toate ediţiile Festivalului de Jazz de la Sibiu până în 1989, emisiunea „Album duminical”, filmul „La început a fost cântecul”, etc. În 1985 a fost investit în funcţia de director al concertelor muzicale excelent organizate („Vă place Opera?”, „Floarea din grădină”, „Cu mască sau fără mască”, etc), iar în 1990 a fost numit Director al Departamentului Muzică, Spectacole, Varietăţi – în această calitate organizând 6 ediţii ale Cerbului de Aur", scria pe blocul luiMarius Tucă în 28 ianuarie 2017, într-un articol care celebra aniversarea a 74 de ani a regretatului om de televiziune.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE.

Citește și: 17 ani de la dispariția Laurei Stoica. Ce mai face Florin Ionescu, primul soț al artistei. Și-a refăcut viața cu un fost model

Alina Ceușan a degustat preparatele gătite de Chefi ▶ Vezi cine a câștigat jocul de amuletă în episodul nou