Eurovision 2026. Cum se decide dacă Israel va participa sau nu la competiție

Participarea statului Israel la ediția din 2026 a Eurovisionului este supusă votului. Iată ce țări și-au exprimat deja opinia.

După invadarea Ucrainei, Rusia a fost exclusă de la Eurovision. Ei bine, acest lucru nu s-a întâmplat cu statul Israel, care din 2023 duce o politică de exterminare în Fâșia Gaza.

Mai multe state și-au exprimat revolta în privința continuării participării unui stat care comite genocid și epurare etnică la Eurovision. De asemenea, patru dintre ele au confirmat faptul că nu vor lua parte la concurs dacă statul Israel nu va fi exclus din competiție.

Această mobilizare nu este doar în cadrul competiției muzicale, ci și în lumea fotbalului.

Cum se va decide participarea statului Israel la Eurovision 2026

Organizatorii concursului Eurovision au anunțat că statele participante la competiție vor fi supuse unui vot în urma căruia se va decide participarea statulu Israel în 2026, conform unei surse.

Deși a avut loc deja o discuție pe această temă la începutul anului, membrii European Broadcasting Union (EBU) nu au ajuns la un acord. Astfel că, discuția se va relua în această toamnă.

În cursul zilei de joi, președintele EBU a trimis o scrisoare către toți membrii în care anunța că votul în privința participării statului Israel la Eurovision 2026 va avea loc în noiembrie.

„Putem confirma că a fost trimisă o scrisoare de către consiliul executiv al Uniunii Europene de Radiodifuziune directorilor generali ai tuturor membrilor noștri, informându-i că un vot privind participarea la concursul muzical Eurovision 2026 va avea loc în cadrul unei reuniuni extraordinare a adunării generale a EBU, care va avea loc online la începutul lunii noiembrie”, este precizat în comunicatul de presă.

Patru țări au avut declarații vehemente la adresa acestei situații. Slovenia, Irlanda, Olanda și Spania au declarat că nu vor participa la Eurovision 2026, dacă statul Israel va fi invitat.

De asemenea, Islada și Belgia au făcut afirmații asemănătoare, însă vor da un răspuns final după ce comisia va prezenta decizia oficială.

În schimb, Malta, Croația și Australia au afirmat că vor participa la competiția de anul viitor indiferent de rezultat.

La începutul acestui an, Germana și Italia au declarat că se vor retrage dacă statul Israel este interzis din competiție.

„Fiecare membru decide dacă doreşte să participe la festival şi vom respecta orice decizie luată”, este declarația organizatorilor.

UER a decis să prelungească până la jumătatea lunii decembrie termenul acordat ţărilor pentru a-şi confirma participarea la concursul Eurovision 2026 de la Viena, fără riscul de sancţiuni financiare.

„Participarea Avrotros la Eurovision 2026 nu va fi posibilă atât timp cât statul Israel va rămâne în cadrul UER (Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune)”, se arată în comunicatul audiovizualului public olandez.

Dimpotrivă, „dacă UER decide să nu admită statul Israel, Avrotros va fi fericită să participe anul viitor”, adaugă acesta, conform news.ro.

Eurovision 2026 a ajuns la cea dea 70-a ediție și va avea loc în Viena.

Eurovision revine la Viena, templul muzicii clasice preferat în locul oraşului montan Innsbruck, a anunţat miercuri postul public de radio şi televiziune austriac ORF, organizatorul concursului de muzică de anul viitor, a cărui finală este prevăzută pentru 16 mai.

Capitala cu peste două milioane de locuitori s-a înscris în cursă cu sloganul „Europe, shall we dance?” (Europa, dansăm?), încurajată de succesul ediţiei din 2015, după triumful drag queen-ului cu barbă Conchita Wurst.

De data aceasta, tânărul artist JJ, un contratenor austro-filipinez în vârstă de 24 de ani, a cucerit trofeul.

„Reputaţia Vienei, considerat unul dintre cele mai importante oraşe din lume din punct de vedere muzical, şi poziţia sa în inima Europei o fac oraşul gazdă ideal” pentru această a 70-a ediţie a concursului, a spus într-un comunicat Martin Green, directorul Eurovision, conform news.ro.

Câştigătorul concursului Eurovision din acest an, cântăreţul austriac JJ, a cerut ca statul Israel să fie exclus din competiţia de anul viitor. De asemenea, el şi-a exprimat regretul faţă de participarea statului Israel la concursul din acest an, în ciuda genocidului din Gaza.

Eurovision a fost criticat pentru că a permis statului Israel să participe la concurs în pofida războiului devastator din Gaza. În acest an, activiştii pro-palestinieni au organizat proteste. Rusiei nu i s-a permis să participe la Eurovision de la invazia Ucrainei din 2022.

„Este foarte dezamăgitor să văd că statul Israel continuă să participe la concurs”, a declarat contratenorul în vârstă de 24 de ani într-un interviu pentru cotidianul spaniol El País. „Mi-aş dori ca Eurovisionul de anul viitor să aibă loc la Viena, fără Israel”, a adăugat el, conform news.ro.

„Dar mingea este în terenul” organizatorului, European Broadcasting Union (EBU), a spus el. „Noi, artiştii, nu putem decât să ne exprimăm opiniile pe această temă.”

JJ, al cărui nume real este Johannes Pietsch, a cerut, de asemenea, „o mai mare transparenţă” în ceea ce priveşte votul public, după ce cântăreaţa israeliană Yuval Raphael a fost propulsată pe locul al doilea.

„Anul acesta, totul s-a întâmplat într-un mod foarte ciudat”, a declarat JJ.

În 2025, pentru al doilea an consecutiv, România nu a participat la Eurovision din cauza „constrângerilor financiare”.