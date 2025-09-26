Antena Căutare
Home News Social Eurovision 2026. Cum se decide dacă Israel va participa sau nu la competiție

Eurovision 2026. Cum se decide dacă Israel va participa sau nu la competiție

Participarea statului Israel la ediția din 2026 a Eurovisionului este supusă votului. Iată ce țări și-au exprimat deja opinia.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 26 Septembrie 2025, 16:57 | Actualizat Vineri, 26 Septembrie 2025, 16:57
Galerie
Eurovision 2026, noi detalii despre votul în privința participării Israelului în competiție | GettyImages

După invadarea Ucrainei, Rusia a fost exclusă de la Eurovision. Ei bine, acest lucru nu s-a întâmplat cu statul Israel, care din 2023 duce o politică de exterminare în Fâșia Gaza.

Mai multe state și-au exprimat revolta în privința continuării participării unui stat care comite genocid și epurare etnică la Eurovision. De asemenea, patru dintre ele au confirmat faptul că nu vor lua parte la concurs dacă statul Israel nu va fi exclus din competiție.

Această mobilizare nu este doar în cadrul competiției muzicale, ci și în lumea fotbalului.

Citește și: Eurovision 2025. Austria a câștigat marele premiu. JJ a cucerit cu melodia „Wasted Love”. Cum arată clasamentul

Articolul continuă după reclamă

Cum se va decide participarea statului Israel la Eurovision 2026

Organizatorii concursului Eurovision au anunțat că statele participante la competiție vor fi supuse unui vot în urma căruia se va decide participarea statulu Israel în 2026, conform unei surse.

Deși a avut loc deja o discuție pe această temă la începutul anului, membrii European Broadcasting Union (EBU) nu au ajuns la un acord. Astfel că, discuția se va relua în această toamnă.

În cursul zilei de joi, președintele EBU a trimis o scrisoare către toți membrii în care anunța că votul în privința participării statului Israel la Eurovision 2026 va avea loc în noiembrie.

„Putem confirma că a fost trimisă o scrisoare de către consiliul executiv al Uniunii Europene de Radiodifuziune directorilor generali ai tuturor membrilor noștri, informându-i că un vot privind participarea la concursul muzical Eurovision 2026 va avea loc în cadrul unei reuniuni extraordinare a adunării generale a EBU, care va avea loc online la începutul lunii noiembrie”, este precizat în comunicatul de presă.

Citește și: Ce oraș va găzdui Eurovision 2025. Elveţia este țara care va organiza concursul muzical ediția viitoare

Patru țări au avut declarații vehemente la adresa acestei situații. Slovenia, Irlanda, Olanda și Spania au declarat că nu vor participa la Eurovision 2026, dacă statul Israel va fi invitat.

De asemenea, Islada și Belgia au făcut afirmații asemănătoare, însă vor da un răspuns final după ce comisia va prezenta decizia oficială.

În schimb, Malta, Croația și Australia au afirmat că vor participa la competiția de anul viitor indiferent de rezultat.

La începutul acestui an, Germana și Italia au declarat că se vor retrage dacă statul Israel este interzis din competiție.

„Fiecare membru decide dacă doreşte să participe la festival şi vom respecta orice decizie luată”, este declarația organizatorilor.

UER a decis să prelungească până la jumătatea lunii decembrie termenul acordat ţărilor pentru a-şi confirma participarea la concursul Eurovision 2026 de la Viena, fără riscul de sancţiuni financiare.

Citește și: Nemo, câștigătorul Eurovision 2024, desființat de public după ce a anunțat că este non-binar. Mihai Trăistariu reacționează

„Participarea Avrotros la Eurovision 2026 nu va fi posibilă atât timp cât statul Israel va rămâne în cadrul UER (Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune)”, se arată în comunicatul audiovizualului public olandez.

Dimpotrivă, „dacă UER decide să nu admită statul Israel, Avrotros va fi fericită să participe anul viitor”, adaugă acesta, conform news.ro.

Eurovision 2026 a ajuns la cea dea 70-a ediție și va avea loc în Viena.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Eurovision revine la Viena, templul muzicii clasice preferat în locul oraşului montan Innsbruck, a anunţat miercuri postul public de radio şi televiziune austriac ORF, organizatorul concursului de muzică de anul viitor, a cărui finală este prevăzută pentru 16 mai.

Citește și: Emmanuel Macron, blocat de coloana oficială a lui Donald Trump. Cum a reacționat președintele francez | VIDEO

Capitala cu peste două milioane de locuitori s-a înscris în cursă cu sloganul „Europe, shall we dance?” (Europa, dansăm?), încurajată de succesul ediţiei din 2015, după triumful drag queen-ului cu barbă Conchita Wurst.

De data aceasta, tânărul artist JJ, un contratenor austro-filipinez în vârstă de 24 de ani, a cucerit trofeul.

„Reputaţia Vienei, considerat unul dintre cele mai importante oraşe din lume din punct de vedere muzical, şi poziţia sa în inima Europei o fac oraşul gazdă ideal” pentru această a 70-a ediţie a concursului, a spus într-un comunicat Martin Green, directorul Eurovision, conform news.ro.

Câştigătorul concursului Eurovision din acest an, cântăreţul austriac JJ, a cerut ca statul Israel să fie exclus din competiţia de anul viitor. De asemenea, el şi-a exprimat regretul faţă de participarea statului Israel la concursul din acest an, în ciuda genocidului din Gaza.

Citește și: Biserica Sfânta Familie din Gaza, distrusă de un atac israelian mortal. Doi demnitari creștini au vizitat enclava palestiniană

Eurovision a fost criticat pentru că a permis statului Israel să participe la concurs în pofida războiului devastator din Gaza. În acest an, activiştii pro-palestinieni au organizat proteste. Rusiei nu i s-a permis să participe la Eurovision de la invazia Ucrainei din 2022.

„Este foarte dezamăgitor să văd că statul Israel continuă să participe la concurs”, a declarat contratenorul în vârstă de 24 de ani într-un interviu pentru cotidianul spaniol El País. „Mi-aş dori ca Eurovisionul de anul viitor să aibă loc la Viena, fără Israel”, a adăugat el, conform news.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Dar mingea este în terenul” organizatorului, European Broadcasting Union (EBU), a spus el. „Noi, artiştii, nu putem decât să ne exprimăm opiniile pe această temă.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Premieră la Miss Universe. Cine va reprezenta pentru prima dată Palestina: „Port vocea unui popor care refuză să fie redus...”

JJ, al cărui nume real este Johannes Pietsch, a cerut, de asemenea, „o mai mare transparenţă” în ceea ce priveşte votul public, după ce cântăreaţa israeliană Yuval Raphael a fost propulsată pe locul al doilea.

„Anul acesta, totul s-a întâmplat într-un mod foarte ciudat”, a declarat JJ.

colaj mulțime în fața scenei la eurovision 2025, oameni cu steagul palestinei la eurovision 2025, cântăreața din israel pe scenă la eurovision 2025
+6
Mai multe fotografii

În 2025, pentru al doilea an consecutiv, România nu a participat la Eurovision din cauza „constrângerilor financiare”.

Prin ce trece un bărbat care și-a cumpărat un apartament nou. Coșmarul care îl face să creadă că nu o să poată locui aco...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere” Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Observatornews.ro S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce reacție au avut românii când primarul Ciprian Ciucu le-a zis să nu mai ia brânză de la găleată, în București. Ce au comentat
Ce reacție au avut românii când primarul Ciprian Ciucu le-a zis să nu mai ia brânză de la găleată, în...
Apariție neașteptată la Paris. Un supermodel revine în lumina reflectoarelor după o perioadă petrecută în spital
Apariție neașteptată la Paris. Un supermodel revine în lumina reflectoarelor după o perioadă petrecută în spital Catine.ro
Rezultate Loto azi, 25 septembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 25 septembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a pierdut 3.000 de lei
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a... Libertatea.ro
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gogoși pufoase cu dovleac copt. Un desert cu arome de toamnă
Gogoși pufoase cu dovleac copt. Un desert cu arome de toamnă HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Adresa de domiciliu, eliminată de pe biletele de trimitere și internare. Cum se vor completa documentele medicale și ce prevede noua regulă
Adresa de domiciliu, eliminată de pe biletele de trimitere și internare. Cum se vor completa documentele medicale... Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil”
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil” Gandul
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu dovleac în aluat și cremă de brânză
Ruladă cu dovleac în aluat și cremă de brânză Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x