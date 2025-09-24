Antena Căutare
Home News Actualitate Emmanuel Macron, blocat de coloana oficială a lui Donald Trump. Cum a reacționat președintele francez | VIDEO

Emmanuel Macron, blocat de coloana oficială a lui Donald Trump. Cum a reacționat președintele francez | VIDEO

Emmanuel Macron a trecut printr-o situație neobișnută din cauza lui Donald Trump. Iată cum a reacționat președintele francez.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 12:41 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 12:41
Galerie
Emmanuel Macron, blocat de coloana oficială a lui Donald Trump | ProfiMedia

Emmanuel Macron a fost nevoit să meargă pe jos prin New York, după ce coloana oficială a lui Donald Trump a blocat orașul.

Citește și: Continuă procesul lui Brigitte Macron împotriva femeilor care susțin că e bărbat. Cum se apără Prima Doamnă a Franței

Cum a reacționat Emmanuel Macron când și-a dat seama că nu va putea ajunge la Ambasada Franței în New York

Președintele francez și convoiul acestuia au fost opriți de autorități în New York pentru a trece coloana oficială a lui Donald Trump. Emmanuel Macron se îndreptat spre Ambasada Franței, după ce a susținut un discurs istoric, recunoscând Palestina ca stat la tribuna ONU.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Această scenă insolită a fost filmată de publicaţia Brut, care l-a surprins pe preşedintele Republicii franceze pe străzile din Big Apple discutând cu un poliţist.

„Îmi pare rău, domnule preşedinte, îmi pare cu adevărat rău. Totul este blocat, pentru moment”, şi-a cerut scuze agentul.

Citește și: Emmanuel Macron și Donald Tusk, discursuri memorabile în limba română, la Chișinău. Ce mesaje răsunătoare au transmis

Circulaţia rutieră a fost blocată pentru a lăsa să treacă convoiul lui Donald Trump, i-a explicat el.

„Dacă nu-l vedeţi venind, lăsaţi-mă să traversez”, i-a cerut Emmanuel Macron.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Însă, văzând că cererea sa este zadarnică, vizibil amuzat, şeful statului francez l-a sunat direct pe omologul său american.

„Ce mai faci? Ia ghiceşte, trebuie să aștept în stradă pentru că totul este închis pentru tine”, îi spune el.

Citește și: Donald Trump leagă autismul de utilizarea Paracetamolului în timpul sarcinii. Ce spun, însă, medicii

Situaţia s-a deblocat apoi parţial, potrivit jurnalistului Remy Buisine, însă Emmanuel Macron nu a putut să urce înapoi în maşină.

Înconjurat de gărzi de corp şi de echipele sale, preşedintele francez şi-a continuat drumul de jos - timp de 30 de minute - pentru a se duce la un dineu organizat de reprezentanţa permanentă a Franţei la ONU.

Pe drum, Emmanuel Macron şi-a făcut selfie-uri și a fost pupat de trecători.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Schimb de cadouri între familia regală britanică și cuplul prezidențial de la Casa Albă.Ce și-au oferit înainte de banchetul regal

Emmanuel Macron a oficializat la tribunal ONU, cu câteva ore mai înainte, recunoaşterea Palestinei ca stat, un gest puternic în contextul în care situaţia din Fâşia Gaza este de nesuportat. Israelul și-a întețit atacurile asupra civililor, numărul răniților și al morților crescând de la oră la oră.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Genocidul din Gaza este în plină desfășurare, iar gestul de recunoaștere al statului Palestinian este destul de tardiv și aparent nu pare să oprească forțele israeliene.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Biserica Sfânta Familie din Gaza, distrusă de un atac israelian mortal. Doi demnitari creștini au vizitat enclava palestiniană

Până acum, 254 de jurnaliști palestinieni au fost uciși de armata israeliană, 440 de persoane au murit din cauza foametei - dintre care 147 copii -, iar cel puțin 65.344 de oameni au fost uciși de la începutul genocidului. Armata lui Benjamin Netanyahu a bombardat școli, spitale, lăcașe de cult, a distrus plantații și situri vechi și a blocat ajutoarele umanitare pentru civilii din Gaza.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După ce a tergiversat timp de mai multe luni, şeful statului francez a accelerat procesul recunoaşterii, apreciind că acesta este singurul mijloc de păstrare a soluţiei cu două state, tot mai fragilă, având în vedere cuceririle militare şi ale politicii anexării totale asumate de către premierul israelian Benjamin Netanyahu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Aproximativ zece state au urmat exemplul Franţei la această sesiune ONU. Această recunoaștere însă este o sursă de neînțelegere cu Statele Unite ale Americii, care și-au exprimat susținerea Israelului în masacrul din Gaza.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

emmanuel macron și donald trump 2025
+19
Mai multe fotografii

Donald Trump, un susţinător fervent al Israelului, urmează să se exprime la tribuna ONU marţi. El urmează să condamne decizia Franţei, pe care o consideră „o recompensă pentru Hamas”, potrivit unei purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

Calitatea aerului în București, din nou în parametri normali după incendiul din Sectorul 2. Ce s-a întâmplat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Observatornews.ro Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Un șofer de ambulanță, un jaf armat, o crimă care schimbă totul. Descoperă filmul românesc Boss, în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Un șofer de ambulanță, un jaf armat, o crimă care schimbă totul. Descoperă filmul românesc Boss, în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Diana Șoșoacă, acuzată pentru 11 infracțiuni. Parchetul General cere ridicarea imunității de europarlamentar
Diana Șoșoacă, acuzată pentru 11 infracțiuni. Parchetul General cere ridicarea imunității de europarlamentar
3 zodii își găsesc marea iubire în sezonul Balanței. Află dacă te numeri printre ele
3 zodii își găsesc marea iubire în sezonul Balanței. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Donald Trump leagă autismul de utilizarea Paracetamolului în timpul sarcinii. Ce spun, însă, medicii
Donald Trump leagă autismul de utilizarea Paracetamolului în timpul sarcinii. Ce spun, însă, medicii
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe altele, toleranța la frustrare
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe... Libertatea.ro
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună 
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună  Jurnalul
Cât de îndrăgostită este Alexia Eram după despărțirea de Mario Fresh! Imagini cu noul iubit
Cât de îndrăgostită este Alexia Eram după despărțirea de Mario Fresh! Imagini cu noul iubit Kudika
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund! ProSport
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu tămâie”
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu... Gandul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x