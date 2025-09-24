Emmanuel Macron, blocat de coloana oficială a lui Donald Trump. Cum a reacționat președintele francez | VIDEO

Emmanuel Macron a trecut printr-o situație neobișnută din cauza lui Donald Trump. Iată cum a reacționat președintele francez.

Emmanuel Macron a fost nevoit să meargă pe jos prin New York, după ce coloana oficială a lui Donald Trump a blocat orașul.

Citește și: Continuă procesul lui Brigitte Macron împotriva femeilor care susțin că e bărbat. Cum se apără Prima Doamnă a Franței

Cum a reacționat Emmanuel Macron când și-a dat seama că nu va putea ajunge la Ambasada Franței în New York

Președintele francez și convoiul acestuia au fost opriți de autorități în New York pentru a trece coloana oficială a lui Donald Trump. Emmanuel Macron se îndreptat spre Ambasada Franței, după ce a susținut un discurs istoric, recunoscând Palestina ca stat la tribuna ONU.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Această scenă insolită a fost filmată de publicaţia Brut, care l-a surprins pe preşedintele Republicii franceze pe străzile din Big Apple discutând cu un poliţist.

„Îmi pare rău, domnule preşedinte, îmi pare cu adevărat rău. Totul este blocat, pentru moment”, şi-a cerut scuze agentul.

Citește și: Emmanuel Macron și Donald Tusk, discursuri memorabile în limba română, la Chișinău. Ce mesaje răsunătoare au transmis

Circulaţia rutieră a fost blocată pentru a lăsa să treacă convoiul lui Donald Trump, i-a explicat el.

„Dacă nu-l vedeţi venind, lăsaţi-mă să traversez”, i-a cerut Emmanuel Macron.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Însă, văzând că cererea sa este zadarnică, vizibil amuzat, şeful statului francez l-a sunat direct pe omologul său american.

„Ce mai faci? Ia ghiceşte, trebuie să aștept în stradă pentru că totul este închis pentru tine”, îi spune el.

Citește și: Donald Trump leagă autismul de utilizarea Paracetamolului în timpul sarcinii. Ce spun, însă, medicii

Situaţia s-a deblocat apoi parţial, potrivit jurnalistului Remy Buisine, însă Emmanuel Macron nu a putut să urce înapoi în maşină.

Înconjurat de gărzi de corp şi de echipele sale, preşedintele francez şi-a continuat drumul de jos - timp de 30 de minute - pentru a se duce la un dineu organizat de reprezentanţa permanentă a Franţei la ONU.

Pe drum, Emmanuel Macron şi-a făcut selfie-uri și a fost pupat de trecători.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Schimb de cadouri între familia regală britanică și cuplul prezidențial de la Casa Albă.Ce și-au oferit înainte de banchetul regal

Emmanuel Macron a oficializat la tribunal ONU, cu câteva ore mai înainte, recunoaşterea Palestinei ca stat, un gest puternic în contextul în care situaţia din Fâşia Gaza este de nesuportat. Israelul și-a întețit atacurile asupra civililor, numărul răniților și al morților crescând de la oră la oră.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Genocidul din Gaza este în plină desfășurare, iar gestul de recunoaștere al statului Palestinian este destul de tardiv și aparent nu pare să oprească forțele israeliene.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Biserica Sfânta Familie din Gaza, distrusă de un atac israelian mortal. Doi demnitari creștini au vizitat enclava palestiniană

Până acum, 254 de jurnaliști palestinieni au fost uciși de armata israeliană, 440 de persoane au murit din cauza foametei - dintre care 147 copii -, iar cel puțin 65.344 de oameni au fost uciși de la începutul genocidului. Armata lui Benjamin Netanyahu a bombardat școli, spitale, lăcașe de cult, a distrus plantații și situri vechi și a blocat ajutoarele umanitare pentru civilii din Gaza.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După ce a tergiversat timp de mai multe luni, şeful statului francez a accelerat procesul recunoaşterii, apreciind că acesta este singurul mijloc de păstrare a soluţiei cu două state, tot mai fragilă, având în vedere cuceririle militare şi ale politicii anexării totale asumate de către premierul israelian Benjamin Netanyahu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Aproximativ zece state au urmat exemplul Franţei la această sesiune ONU. Această recunoaștere însă este o sursă de neînțelegere cu Statele Unite ale Americii, care și-au exprimat susținerea Israelului în masacrul din Gaza.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Donald Trump, un susţinător fervent al Israelului, urmează să se exprime la tribuna ONU marţi. El urmează să condamne decizia Franţei, pe care o consideră „o recompensă pentru Hamas”, potrivit unei purtătoare de cuvânt a Casei Albe.