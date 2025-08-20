Antena Căutare
Home News Actualitate Premieră la Miss Universe. Cine va reprezenta pentru prima dată Palestina: „Port vocea unui popor care refuză să fie redus...”

Premieră la Miss Universe. Cine va reprezenta pentru prima dată Palestina: „Port vocea unui popor care refuză să fie redus...”

Palestina va fi reprezentată în acest an la Miss Universe. Iată cine este tânăra care duce mai departe vocea unui popor încercat.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 17:46 | Actualizat Miercuri, 20 August 2025, 17:45
Galerie
Premieră în istoria Miss Universe | Shutterstock, GettyImages

Pentru prima dată, Palestina va avea o reprezentantă la concursul Miss Universe. O tânără scrie istorie pentru poporul ei într-un timp în care violența Israelului asupra palestinienilor este cruntă.

Israelul blochează de mai bine de câteva luni orice ajutor umanitar, alimente și produse medicale pentru a nu intra în Gaza, în timp ce bombardamentele continuă, iar punctele în care se distribuie alimente s-au transformat în capcane ale morții, soldații trăgând în mulțimea înfometată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Biserica Sfânta Familie din Gaza, distrusă de un atac israelian mortal. Doi demnitari creștini au vizitat enclava palestiniană

Articolul continuă după reclamă

Cine este reprezentanta Palestinei la Miss Universe

Nadeen Ayoub are 27 de ani și scrie istorie pentru Palestina. Aceasta a crescut în Palestina, Statele Unite ale Americii și Canada. În prezent locuiește în Dubai și Ramallah, conform news.ro.

În 2022, tânăra a fost încoronată Miss Palestina, iar acum participă la Miss Universe. Este licențiată în literatură și psihologie și a înființat Olive Green Academy, un program de formare cu sediul în Dubai pentru a ajuta la crearea de conţinut privind problemele climatice şi inteligenţa artificială.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Nouă cetățeni români și familiile acestora, evacuați din Fâșia Gaza. Ce mesaje a transmis MAE

Pe rețelele de socializare, Nadeen Ayoub şi-a exprimat bucuria pentru selecţia sa la Miss Univers, sperând că această candidatură a sa va servi drept purtător de cuvânt pentru poporul palestinian.

Citește și: O româncă prezidează completul care decide asupra mandatului de arestare pentru Benjamin Netanyahu

„În timp ce Palestina îndură suferinţe atroce, în special în Gaza, eu port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere. Reprezint toate femeile şi copiii palestinieni a căror forţă trebuie să fie văzută de întreaga lume”, a spus ea. „Suntem mai mult decât suferinţa noastră: suntem rezilienţa, speranţa şi inima care bate a unei patrii care trăieşte prin noi”, a adăugat ea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cu cine vorbea Papa Francisc în fiecare zi de mai bine de un an: „Nu este uşor să trăieşti aici”

La fel ca mulți alți palestieni care și-au lăsat în Gaza semenii, Nadeen vorbește despre suferința celor de acasă, despre genocidul comis de Israel și despre reziliența palestinienilor în fața atrocităților comise de un stat apatrid.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nadeen Ayoub se alătură celor peste 130 de candidate care vor concura la cea de-a 74-a ediţie Miss Universe, în 21 noiembrie, în Bangkok, Thailanda. În 2024, Miss Danemarca, Victoria Kjær Theilvig, a fost cea care a primit coroana.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: A avut loc primul schimb de ostatici între Israel și Hamas, printre ei și doi cetățeni de origine română. Cum s-a desfășurat

„Organizaţia Miss Universe este mândră să primească delegaţi din întreaga lume, sărbătorind diversitatea, schimburile culturale şi emanciparea femeilor”, au precizat organizatorii concursului într-un comunicat transmis postului american CNN.

colaj model cu o coroană pe cap salutând și o fetiță cu steagul palestinei
+46
Mai multe fotografii

„Nadeen Ayoub, activistă şi model desăvârşită din Palestina, întruchipează rezilienţa şi determinarea care definesc platforma noastră”, au adăugat aceştia.

Ce factură a primit un român după liberalizarea prețului la energia electrică. Ce a pățit după noile reglementări...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar “Zeiţei de la Montreal” Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar &#8220;Zeiţei de la Montreal&#8221;
Observatornews.ro Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției Miercuri, 20.08.2025, 00:35
Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Marti, 19.08.2025, 16:45 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Marti, 19.08.2025, 18:23 Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Marti, 19.08.2025, 22:17
Mai multe
Citește și
Ce factură a primit un român după liberalizarea prețului la energia electrică. Ce a pățit după noile reglementări
Ce factură a primit un român după liberalizarea prețului la energia electrică. Ce a pățit după noile...
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în viață. Fosta soție a lui Elvis Presley a avut o reacție neașteptată
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în... Catine.ro
FAKE NEWS despre Lacul Vidraru, desființat de Ministrul Energiei. De ce se golește și ce se întâmplă, de fapt
FAKE NEWS despre Lacul Vidraru, desființat de Ministrul Energiei. De ce se golește și ce se întâmplă, de fapt
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Diferenţa între iaurtul obişnuit şi cel grecesc. Nu doar grăsimile sunt în cantităţi diferite
Diferenţa între iaurtul obişnuit şi cel grecesc. Nu doar grăsimile sunt în cantităţi diferite Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
EXCLUSIV | Petrolul, gata de o nouă lovitură! Un internațional de tineret e dorit insistent la Ploiești! Suma pe care ”lupii” o pun pe masă
EXCLUSIV | Petrolul, gata de o nouă lovitură! Un internațional de tineret e dorit insistent la Ploiești! Suma pe... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x