Premieră la Miss Universe. Cine va reprezenta pentru prima dată Palestina: „Port vocea unui popor care refuză să fie redus...”

Palestina va fi reprezentată în acest an la Miss Universe. Iată cine este tânăra care duce mai departe vocea unui popor încercat.

Pentru prima dată, Palestina va avea o reprezentantă la concursul Miss Universe. O tânără scrie istorie pentru poporul ei într-un timp în care violența Israelului asupra palestinienilor este cruntă.

Israelul blochează de mai bine de câteva luni orice ajutor umanitar, alimente și produse medicale pentru a nu intra în Gaza, în timp ce bombardamentele continuă, iar punctele în care se distribuie alimente s-au transformat în capcane ale morții, soldații trăgând în mulțimea înfometată.

Cine este reprezentanta Palestinei la Miss Universe

Nadeen Ayoub are 27 de ani și scrie istorie pentru Palestina. Aceasta a crescut în Palestina, Statele Unite ale Americii și Canada. În prezent locuiește în Dubai și Ramallah, conform news.ro.

În 2022, tânăra a fost încoronată Miss Palestina, iar acum participă la Miss Universe. Este licențiată în literatură și psihologie și a înființat Olive Green Academy, un program de formare cu sediul în Dubai pentru a ajuta la crearea de conţinut privind problemele climatice şi inteligenţa artificială.

Pe rețelele de socializare, Nadeen Ayoub şi-a exprimat bucuria pentru selecţia sa la Miss Univers, sperând că această candidatură a sa va servi drept purtător de cuvânt pentru poporul palestinian.

„În timp ce Palestina îndură suferinţe atroce, în special în Gaza, eu port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere. Reprezint toate femeile şi copiii palestinieni a căror forţă trebuie să fie văzută de întreaga lume”, a spus ea. „Suntem mai mult decât suferinţa noastră: suntem rezilienţa, speranţa şi inima care bate a unei patrii care trăieşte prin noi”, a adăugat ea.

La fel ca mulți alți palestieni care și-au lăsat în Gaza semenii, Nadeen vorbește despre suferința celor de acasă, despre genocidul comis de Israel și despre reziliența palestinienilor în fața atrocităților comise de un stat apatrid.

Nadeen Ayoub se alătură celor peste 130 de candidate care vor concura la cea de-a 74-a ediţie Miss Universe, în 21 noiembrie, în Bangkok, Thailanda. În 2024, Miss Danemarca, Victoria Kjær Theilvig, a fost cea care a primit coroana.

„Organizaţia Miss Universe este mândră să primească delegaţi din întreaga lume, sărbătorind diversitatea, schimburile culturale şi emanciparea femeilor”, au precizat organizatorii concursului într-un comunicat transmis postului american CNN.

„Nadeen Ayoub, activistă şi model desăvârşită din Palestina, întruchipează rezilienţa şi determinarea care definesc platforma noastră”, au adăugat aceştia.