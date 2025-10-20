Antena Căutare
Explozie la o rafinărie din Ploiești! Suflul puternic a aruncat o persoană într-un canal de colectare! Informații complete

Luni, pe 20 octombrie 2025, o explozie atât de puternică s-a petrecut la rafinăria Lukoil din Ploiești încât un muncitor a fost aruncat de suflu într-un canal de colectare. Află informații complete despre incident.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 15:21 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 15:56
Descoperă toate detaliile despre explozia de la rafinăria din Ploiești | Profimedia

Luni, pe 20 octombrie 2025, o explozie extrem de puternică a avut loc la o rafinărie din Ploiești și suflul a fost într-atât de puternic încât o persoană a fost aruncată într-un canal de colectare. La scurt timp după incident au ieșit la iveală și detalii despre acest incident. Descoperă informații complete despre situație.

Explozie puternică la o rafinărie din Ploiești! Suflul a fost atât de puternic încât a aruncat o persoană într-un canal de colectare

Se pare că explozia puternică s-ar fi produs în jurul orei 11 a zilei de lluni, 20 octombrie 2025, la rafinăria Lukoil din Ploiești. Suflul a fost atât de puternic încât un muncitor a fost aruncat într-un canal de colectare. Imediat după incident, bărbatul rănit a fost preluat şi transportat la unitatea de primiri urgenţe Ploieşti. Se pare că în ultimele zile au avut loc activități de revizie.

„Explozie, neurmată de incendiu, produsă pe amplasamentul unui operator economic situat pe strada Mihai Bravu, municipiul Ploieşti. Am intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru evaluarea, tratamentul şi transportul unui bărbat în vârstă de 57 de ani, conştient, ce prezenta un traumatism cranio-facial şi un traumatism la nivelul membrului inferior stâng”, a informat inițial Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Ulterior, Poliția Prahova a mai venit și cu alte informații despre explozia de la rafinăria Lukoil din Ploiești:

„Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 58 de ani, angajat al societăţii comerciale, în timp ce efectua lucrări de reparaţii, ar fi fost lovit de capacul din beton al unui canal de vizitare, capac aruncat în urma unei explozii provocate de acumularea de gaze generate de scurgerea unor deşeuri în canalul respectiv”, informează Poliţia Prahova.

În urma exploziei puternice s-a decis deschiderea unui dosar penal ce vizează infracțiunea de nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi vătămare corporală din culpă, informează cei de la news.ro. Rămâne de văzut care vor fi detaliile și concluziile anchetei în acest caz.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a fost informat despre producerea evenimentului, pentru continuarea cercetărilor care ţin de atribuţiile acestei instituţii.

