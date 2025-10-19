Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat

Antena Căutare
Un tânăr s-a rugat ore-n șir de polițiști și pompieri să îl lase să urce în apartamentul său, aflat în blocul cu explozia din Rahova. Ce obiect a ținut neapărat să ia din casă. Oamenii l-au aplaudat.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 19 Octombrie 2025, 13:55 | Actualizat Duminica, 19 Octombrie 2025, 14:03
Descoperă ce obiect a vrut neapărat să ia tânărul din blocul explodat din Rahova

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, un zgomot puternic s-a auzit în aproape tot Bucureștiul. A fost vorba despre o explozie la un bloc din Rahova (București), situat în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu. În tot acest peisaj dramatic, ceva complet neașteptat s-a întâmplat: un tânăr s-a rugat de salvatori ca să intre în bloc și să ia ceva. Toți l-au aplaudat când au văzut pentru ce și-a riscat tânărul viața și ce obiect a luat cu el.

Vineri, pe 17 octombrie 2025, o explozie puternică s-a auzit în mare parte din București. A fost vorba despre o explozie la un bloc din Rahova (București). Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar clădirea a fost, de asemenea, afectată, la fel ca și blocul situat în imediata apropiere. Imediat după explozie, oamenii au ieșit în stradă și imaginile surprinse au fost dramatice: geamuri spulberate, mașini avariate, două etaje aproape prăbușite complet. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât una dintre victime a fost izbită violent și zdrobită de blocul opus, urme de sânge prelingându-se pe clădire.

La locul tragediei s-au deplasat imediat salvatorii și echipele de intervenție. La un moment dat, din mulțimea strânsă să vadă ce s-a întâmplat, un tânăr și-a făcut apariția ș-a rugat timp de mai multe ore de pompieri și de polițiști să îl lase să intre în bloc preț de câteva minute, ca să ia un obiect. Și iată că, după numeroase insistențe, polițiștii și pompierii i-au dat voie să urce preț de câteva minute în apartamentul său, situat chiar în blocul avariat de explozia din Rahova.

Tânărul și-a riscat viața și, plin de curaj, a reușit să salveze rochia de mireasă a logodnicei sale. Când a ieșit victorios din bloc, oamenii adunați la locul tragediei au început să îl aplaude și au fost scene emoționante.

Se pare că tânărul ar fi recurs la un asemenea gest de curaj fiindcă avea nunta a doua zi, sâmbătă, pe 19 octombrie 2025.

„A riscat mult, dar pentru el rochia aceea era totul. A ieșit cu ea în brațe, iar oamenii din jur au început să aplaude. A fost un moment de emoție pură, într-un loc unde până atunci fusese doar durere”, a declarat un localnic pentru Antena 3 CNN, informează cei de la adevarul.ro, unde poți vedea și poze.

Imaginile cu întâmplarea au devenit virale și nu puțini au fost cei care au lăudat curajul tânărului.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

