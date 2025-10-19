Antena Căutare
Ce se întâmplă cu blocul din Rahova unde a avut loc explozia devastatoare! Ce a anunțat primarul Capitalei

Autoritățile au dezvăluit în cursul zilei de duminică, 19 octombrie 2025, ce se întâmplă cu blocul din Rahova unde a avut loc explozia devastatoare.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 19 Octombrie 2025, 15:49 | Actualizat Duminica, 19 Octombrie 2025, 23:13
Descoperă ce decizii au luat autoritățile până în prezent în privința blocului din Rahova unde a fost explozia | Profimedia

Vineri, pe 17 octombrie 2025, la orele dimineții, o explozie extrem de puternică a devastat un bloc din Rahova, afectând și o școală și alte clădiri din jur. Un etaj s-a prăbușit complet peste cel de dedesubt și au fost victime aruncate la zeci de metri.

Având în vedere cât de avariat este blocul, autoritățile au luat în calcul două variante: fie consolidarea, fie demolarea. Descoperă în rândurile de mai jos cele mai noi informații despre blocul în care a avut loc explozia din Rahova.

Ce se întâmplă cu blocul din Rahova unde a avut loc explozia devastatoare! Ce au anunțat autoritățile

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, un zgomot puternic s-a auzit în aproape tot Bucureștiul. A fost vorba despre o explozie la un bloc din Rahova (București). Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar clădirea a fost, de asemenea, afectată, la fel ca și blocul situat în imediata apropiere. Imediat după explozie, oamenii au ieșit în stradă și imaginile surprinse au fost dramatice: geamuri spulberate, mașini avariate, două etaje aproape prăbușite complet. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât una dintre victime a fost izbită violent și zdrobită de blocul opus, urme de sânge prelingându-se pe clădire.

Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat

Salvatorii s-au deplasat imediat la fața locului cu mai multe autospeciale, cu o unitate de terapie intensivă mobile și chiar cu dronă. Imaginile apărute în presă au arătat clar cât de avariat este blocul. La scurt timp după incident, oamenii din zonă au fost evacuați, din cauza riscului prăbușirii clădirii.

Având în vedere cât de avariat este blocul, autoritățile au luat în calcul două variante: fie consolidarea, fie demolarea. Deocamdată nu s-a luat o decizie definitivă și totul este la stadiul de discuții. Iată mai jos ce s-a întâmplat până acum.

„Din raport reiese că este foarte grav afectată clădirea, ceea ce înseamnă că ne uităm inclusiv la opţiunea de demolare a imobilului, după ce este pus în siguranţă. Etapa 1 este punerea în siguranţă”, a spus AICI primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a luat act, sâmbătă, de concluziiie Raportului tehnic privind stabilirea condiţiilor de utilizare in continuare ori de dezafectore a cládirii situate in strada Vicina, nr. 1, bl. 32, scara 2, sector 5, Bucureşti privind necesitatea dezafectării imobilului asupra căruia s-au constatat avarii grave la componentele structurale şi nestructurale, starea actuală făcând imposibilă utilizarea în continuare a imobilului, prezentând risc ridicat pentru utilizatori şi pentru persoanele din imediata vecinătate. Această concluzie se referă la scara a 2-a a blocului 32, în integralitatea ei, spune Comitetul în Hotărâre, potrivit news.ro.

În plus, Municipiul Bucureşti, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti vor lua măsurile necesare pentru intervenţia de urgenţă şi punerea în siguranţă a amplasamentului, măsuri de intervenţie la imobil (expertiză tehnică a întregului imobil precum şi orice alte măsuri vor rezulta din concluziile expertizei, proiectare, execuţie), dezafectarea imobilului şi refacerea domeniului public şi privat afectat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

”Pentru asigurarea stabilităţii şi siguranţei imobilului Municipiul Bucureşti, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti vor proceda la demontarea elementelor structurale instabile (balcoane, pereţi, planşee), punerea în siguranţă a zonei (împrejmuire, susţinere provizorie) precum şi pregătirea terenului pentru eventuale lucrări de demolare”, se arată în Hotărâre.

Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au...
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei"

Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă....
