Gestul care a emoționat o țară întreagă. Copiii ucraineni au ieșit în stradă să le mulțumească românilor | VIDEO

În decursul zilei de miercuri, pentru câteva ore, Bucureștiului s-a umplut de recunoștință și gesturi emoționante. Copiii ucraineni împreună cu mamele lor au oferit flori în centrul capitalei, mulţumind pentru sprijinul pe care România l-a acordat refugiaților.

Îmbrăcați lejer și cu câte un coș de lalele galbene, ei au luat-o la pas și le-au făcut o mică bucurie tuturor celor pe care i-au întâlnit. Un gest mic, dar plin de recunoștință, așa cum a spus chiar una dintre mămici. Astfel, ele au vrut să mulțumească românilor pentru ospitalitatea lor și pentru modul în care i-au întâmpinat pe refugiați.

Citește și: Ce fac copiii refugiați din Ucraina, care ajung în sala 3 din Gara de Nord. Imaginile au stârnit numeroase reacții

Momentul a fost filmat și postat pe pagina de Facebook a Ambasadei Ucrainei în România, într-un clip de un minut, care surprinde reacțiile celor care au primit flori. „Copiii ucraineni împreuna cu mamele lor au oferit flori bucureştenilor, mulţumindu-le pentru sprijinul acordat şi primirea caldă în România”, notează oficialii.

„Sunt pentru a vă mulţumi pentru ospitalitate”, se aude spunând una dintre tinerele care oferă lalele.

Nu mai este o noutate faptul că războiul declanșat de Rusia în Ucraina a dus, în ultima luna, la apariția unui val mare de refugiați, în mare parte femei și copii. O parte dintre cei care au ales să fugă de pericol în România, în timp ce unii sunt doar în tranzit.

Potrivit News.ro, aproximativ 10 milioane de ucraineni au părăsit casele lor de la debutul conflictului din Ucraina. Dintre aceștia, din data de 10 februarie și până acum, 617.669 de refuzgiați au intrat la noi în țară, transmite Poliția de Frontieră, conform aceleiași surse.

Citește și: Câți bani primesc de la Stat românii care găzduiesc refugiați din Ucraina. Suma aprobată de Guvern

Conflictul armat din Ucraina a mobilizat întreaga țară, iar în scurt timp vămile au fost asaltate de donații și voluntari, gata să pună umărul la treabă. De la haine, până la încălțăminte, medicamente sau jucării, românii au venit în sprijinul ucrainenilor care au trecut granița.

Și Facebook-ul a fost un real ajutor în această perioadă. Oamenii din toate colțurile țării au reușit să se organizeze pe grupuri, unde se oferă cazare, transport, informații și sau orice altă metodă de ajutorare a refugiaților.

Citește și: Ce au făcut refugiații din Ucraina, după ce românii au strâns donații uriașe de mâncare, haine și alte produse

Cu toate acestea, generozitatea românilor a declanșat un fenomen periculos, tot printre români. Cei mai rău intenționați și-au făcut conturi false de Facebook prin care se dau drept refugiați care au nevoie de bani. Unii au cerut bani și alimente „pentru refugiații ținuți în gazdă”, iar alții au ajuns până la a vorbi o falsă limbă ucraineană și cerând bani trecătorilor.

AntenaPLAY: The secret life of my secretary

The Secret Life of My Secretary. Doua episoade noi din super serial sunt acum in AntenaPLAY