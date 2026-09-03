Investiție de peste 65 de milioane de lei la un poligon militar din România. Va avea heliport și facilități moderne pentru instruirea CBRN

Investiție uriașă într-un poligon militar din România. Va avea heliport și facilități pentru antrenamente cu agenți chimici reali | Shutterstock

Un poligon militar din România trece printr-un amplu proces de modernizare, investiția depășind 65 de milioane de lei.

Investiție uriașă într-un poligon militar din România

Este vorba despre poligonul de instrucție CBRN din Valea Poienii, comuna Lerești, județul Argeș, unde infrastructura existentă urmează să fie reabilitată, iar mai multe facilități noi vor fi construite, arată cei de la evenimentulmuscelean.ro.

Proiectul urmărește transformarea bazei într-un spațiu modern destinat pregătirii militarilor pentru situații care implică riscuri chimice, biologice, radiologice și nucleare. Printre cele mai importante lucrări se numără amenajarea unui heliport pentru elicoptere MEDEVAC, care va permite desfășurarea unor activități de instruire și intervenție în condiții adaptate cerințelor actuale, potrivit celor de la evergabe.com.

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Un poligon pregătit pentru antrenamente complexe

Modernizarea nu se limitează la construirea heliportului. Planul include reabilitarea unor pavilioane existente, ridicarea unor clădiri noi, amenajarea de drumuri, alei și platforme, precum și realizarea a două poduri. Vor fi dezvoltate și spații pentru cazare și alimentație, săli multifuncționale pentru pregătire și o zonă destinată taberelor de instrucție.

Un element important al proiectului este complexul modernizat pentru instruirea cu agenți chimici reali. Potrivit documentației publice privind investiția, poligonul este destinat desfășurării unor activități de pregătire atât prin simulare, cât și în condiții care presupun utilizarea unor agenți chimici reali, în cadrul unor proceduri militare specializate.

Proiectul prevede și un centru de comandă și monitorizare a instruirii, sisteme de supraveghere video și de control electronic al accesului, precum și o împrejmuire perimetrală modernizată. Sunt prevăzute inclusiv facilități pentru tehnica militară specializată și un simulator destinat pregătirii echipajelor pentru cercetarea CBRN.

Lucrările de la Valea Poienii fac parte din efortul de modernizare a infrastructurii militare și de creare a unor condiții de pregătire cât mai apropiate de situațiile cu care militarii s-ar putea confrunta în misiuni reale. Investiția vine astfel să aducă poligonul la un nivel superior de funcționalitate și să ofere noi posibilități pentru instruirea specialiștilor în apărare CBRN, conform celor de la presamil.ro.