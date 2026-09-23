Țările care te plătesc zeci de mii de euro doar ca să te muți acolo. Oferta include casă și bani de buzunar lunar

Unele țări sunt pregătite să plătească străinii cu zeci de mii de euro doar ca să se mute acolo și unele dintre oferte includ nu doar casă, ci și bani de buzunar în fiecare lună.

Unele zone vor ca familii tinere să se mute, altele acceptă și persoane singure | Shutterstock

Câteva zone sunt atât de dornice de noi locuitori încât sunt pregătite să plătească doritorii ca să se mute acolo.

Aceste zone sunt considerate spectaculoase de mulți, așa că unele persoane deja au acceptat să se mute, scrie Business Insider.

Deși mutarea acolo include numeroase beneficii și stimulente, unele de până la 30.000 de dolari, ofertele vin cu mai multe reguli.

Țările care te plătesc zeci de mii de euro doar ca să te muți acolo

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De cele mai multe ori, cei care se mută nu vor locui în cele mai populare sau mai dens populate zone ale unei țări. Aceste programe au de obicei scopul de a revigora comunitățile cu populație redusă. Cu toate acestea, noii locuitori pot ajunge într-o zonă pitorească a lumii și pot descoperi un stil de viață diferit.

Irlanda, de exemplu, își dorește mai mulți locuitori pe insulele care nu sunt conectate la continent. Are un program menit să îi ajute pe oameni să cumpere și să renoveze locuințe acolo.

Guvernul Irlandei a declarat că își propune să readucă locuitorii pe insulele mai puțin populate, astfel încât „vizitatorii să poată continua să descopere și să aprecieze cultura, patrimoniul și bogăția naturală unică pe care aceste insule le oferă”.

Nu oricine poate primi bani pentru a se muta în aceste locuri, însă. Majoritatea programelor au anumite condiții pentru acordarea stimulentelor, precum o limită de vârstă sau obligația de a locui în noua comunitate pentru o anumită perioadă.

În cazul străinilor, e necesară viza corespunzătoare, însă unele țări fac obținerea acesteia mai ușoară decât altele.

Iată țările și zonele care te plătesc zeci de mii de euro doar ca să te muți acolo:

Albinen, Elveția

În încercarea de a-și revigora populația îmbătrânită, micul sat elvețian Albinen oferă persoanelor care nu locuiesc în localitate 25.000 de franci elvețieni. Adică aproximativ 30.000 de euro. Suma e oferită pentru fiecare adult și copiii ar primi în jur de 5.000 de euro.

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Albinen și-a lansat programul de relocare în 2017, după ce numeroși tineri și familii au părăsit micul sat. Populația a scăzut la mai puțin de 300 de persoane. Satul elveția nu are școală, bancă sau poștă, iar în localitate a mai rămas un singur bar.

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Cei care vor să profite de ofertă trebuie să aibă sub 45 de ani, să poată cumpăra o casă în sat în valoare de peste 200.000 de franci și să fie dispuși să locuiască în Albinen cel puțin 10 ani și să devină cetățeni elvețieni.

Cei care nu rămân timp de 10 ani trebuie să returneze integral ajutorul primit pentru locuință, potrivit site-ului oficial.

Programul de relocare din Albinen a devenit pentru scurt timp viral în 2023, când a atras aproximativ 100 de solicitări pe zi.

Antikythera, Grecia

Insula grecească Antikythera, din Marea Egee, e dispusă să plătească familiile pentru a se muta acolo. Zona se mândrește cu ape de un albastru cristalin, stânci abrupte și numeroase vestigii istorice.

Autoritățile locale au lansat în 2019 un program prin care familiile cu cel puțin 3 copii primesc o indemnizație lunară de 500 de euro, timp de până la 3 ani, precum și cazare și hrană gratuite dacă se mută definitiv pe insulă.

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Populația insulei scăzuse la doar 24 de persoane după ce locuitorii mai tineri au plecat în căutarea unor oportunități economice mai bune. Autoritățile locale au declarat pentru presa greacă că pescarii, brutarii, constructorii și fermierii ar fi în mod special bineveniți pe insula izolată. În 2019, programul s-a închis după ce 5 familii s-au mutat acolo.

În 2023, însă, insula și-a relansat programul de relocare, de această dată cu sprijin financiar din partea Bisericii Ortodoxe Grecești, potrivit Greek City Times.

În ianuarie 2026, nicio familie nu se mutase încă pe insulă, deoarece construcția locuințelor nu fusese finalizată. Procesul de înscriere e însă în continuare deschis.

Sardinia, Italia

Sardinia e una dintre cele mai cunoscute insule din Marea Mediterană. Autoritățile locale sunt dispuse să ofere 15.000 de euro persoanelor care își doresc un stil de viață rural.

Sardinia are o populație de aproape 1.6 milioane de locuitori, însă autoritățile se așteaptă ca persoanele care se mută acolo să aleagă zone mai puțin populate.

Guvernul implementează planul pentru a combate scăderea populației insulei și izolarea anumitor comunități.

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Inițial, solicitanții trebuiau să se mute într-un oraș din Sardinia cu mai puțin de 3.000 de locuitori. Începând din 2025, programul a fost extins pentru a include localități cu până la 5.000 de locuitori, scrie CNBC.

Autoritățile au adăugat și un ajutor de 600 de euro pe lună pentru primul copil născut, adoptat sau luat în plasament, precum și o plată de 400 de euro pe lună pentru fiecare copil suplimentar.

Solicitanții trebuie să se mute într-o localitate din Sardinia, să locuiască acolo permanent și să își stabilească reședința permanentă în Sardinia în termen de 18 luni. Cei 15.000 de euro trebuie folosiți pentru renovarea unei locuințe.

Irlanda

Irlanda a lansat programul Our Living Islands în 2023. Țara oferă celor care se mută acolo până la 70.000 de euro pentru a se stabili pe una dintre insulele mai puțin populate din largul coastelor țării. Există 30 de insule care nu sunt conectate la continent prin poduri sau drumuri.

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Doritorii trebuie să cumpere o locuință prin intermediul schemei de finanțare pentru renovarea proprietăților Croi Conaithe. Aceasta trebuie să fi fost construită înainte de 1993. Ajutorul financiar primit trebuie folosit pentru renovarea casei.

Japonia

În 2019, Japonia a lansat un program de sprijin financiar pentru relocarea în regiuni rurale, menit să îi determine pe oameni să părăsească zonele mai dens populate ale țării, în special Tokyo, și să se mute în regiuni rurale.

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Programul de sprijin pentru migrația în vederea revitalizării regionale oferă 1 milion de yeni, aproximativ 6.400 de dolari, unei familii care se mută într-o zonă rurală din afara regiunii metropolitane Tokyo. Sau 600.000 de yeni unei persoane care se mută singură. Se poate adăuga încă 1 milion de yeni dacă persoana respectivă își mută și o afacere, scrie Business Insder.

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Japonia se confruntă de ani de zile cu scăderea populației, în special în zonele rurale. Deși străinii nu întâmpină probleme atunci când vor să cumpere proprietăți în zonele rurale din Japonia, pentru a primi ajutorul financiar trebuie să aibă statut de rezident permanent, rezident pe termen lung sau rezident permanent special.

La Rioja, Spania

Provincia din nordul Spaniei e situată la aproximativ 314 kilometri de Madrid. Autoritățile locale doresc ca persoanele mai tinere să se stabilească în zonele rurale ale regiunii.

Programul Revive îi invită pe cei cu vârsta sub 45 de ani să se mute în localități cu mai puțin de 5.000 de locuitori, în schimbul unor ajutoare financiare. Valoarea acestora depinde de populația localității.

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Pentru localitățile cu între 2.001 și 5.000 de locuitori se oferă 20.000 de euro. Cele cu între 501 și 2.000 de locuitori primesc 30.000 de euro. Pentru un oraș sau sat cu mai puțin de 500 de locuitori ajutorul ajunge la 40.000 de euro. Banii trebuie folosiți pentru achiziționarea sau renovarea unei proprietăți.

Cei care se mută trebuie să locuiască în proprietate cel puțin 5 ani și să se mute acolo în termen de 3 luni de la achiziționarea acesteia.

Participanții nu trebuie să fie neapărat cetățeni spanioli, însă trebuie să fie cetățeni ai unei țări din UE, SEE sau ai Elveției. Cetățenii din afara UE pot depune cereri, dar trebuie să aibă drept de ședere valabil în Spania. Înscrierile sunt deschise până în iunie 2027.