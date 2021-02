Iohannis: Școlile se vor redeschide fizic pe 8 februarie! Care sunt condițiile după care vor învăța elevii

Revenirea elevilor în bănci este dorită de majoritatea factorilor implicaţi în luarea deciziei, însă este necesară reevaluarea sitaţiei epidemiologice având în vedere contagiozitatea mare a noii tulpini de coronavirus şi faptul că puţini dintre angajaţii din învăţământ s-au vaccinat.

Preşedintele a explicat că îşi doreşte revenirea elevilor în bănci, dar acest lucru trebuie să se facă în siguranţă, atât pentru elevi, cât şi pentru personal.

Cine merge la școală din 8 februarie:

Iohannis: "Am început cu o analiză, nu am scăpat de pandemie, este nevoie să respectăm măsurile care sunt în vigoare. Putem constat că în ultimele săptămâni incidența bolii s-a redus un pic. Trendul este descendent. Majoritatea țărilor din UE deschid școlile, în consecință, în unanimitate am decis următoarele lucruri. Începând de luni majoritatea copiilor merg fizic la școală, evident că trebuie să ținem cont de ce se întâmplă în fiecare localitate și pentru fiecare școală trebuie luate măsuri foarte stricte. Noi ne dorim ca școala să se desfășoare în condiții sigure"