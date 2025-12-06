Michele Morrone și-a surprins fanii la cea mai recentă apariție pe covorul roșu. Reacția internauților când i-au văzut noul look

Antena Căutare
Michele Morrone și-a uimit fanii cu cea mai recentă apariție pe covorul roșu. Iată ce au observat imediat internauții.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 06 Decembrie 2025, 07:14 | Actualizat Joi, 04 Decembrie 2025, 17:32
Schimbarea de look a actorului i-a luat prin surprindere pe fani | GettyImages

Michele Morrone, actorul și cântărețul italian care a făcut senzație în 365 Days, a pășit pe covorul roșu alături de colegii de distribuție din The Housemaid. Filmul este o adaptare după cartea de succes a scriitoarei Freida McFadden.

Actorul italian a vorbit cu presa despre detaliile care o să-i surprindă de fanii romanului, însă internauții au observat imediat o schimbare importantă la imaginea acestuia.

Michele Morrone și-a surprins fanii cu o schimbare de look

Actorul joacă rolul lui Enzo și a mărturisit că filmul este fidel cărții: „Cred că filmul va fi foarte fidel cărții. Asta e tot ce pot să spun de fapt,” a spus Michele Morrone pentru Variety.

De asemenea, el l-a caracterizat pe Enzo ca fiind „un ciudat”, glumind că: „Îmi place să joc ciudați, după cum știi. Dar sunt mândru de mine că fac parte din acest proiect și că sunt un ciudat!”

Pentru promovarea acestui film, Michele Morrone a debutat o tunsoare nouă. Actorul a renunțat la coafura care l-a consacrat și s-a tuns scurt.

Acest lucru a fost imediat observat de fani, care au reacționat lamentându-se:

„Ce ai făcut cu părul tău frumos!” i-a scris cineva pe Facebook.

Însă, în general, reacțiile au fost unele pozitive, fanii actorului fiind fericiți să-l vadă într-o nouă producție îndrăgită.

Filmul produs de Lionsgate urmează să debuteze în ziua de Crăciun și îi are în distribuție pe Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar și Morrone. Este regizat de Paul Feig și scris de Rebecca Sonnenshine.

Povestea o urmărește pe Millie (Sweeney), o tânără care, având nevoie disperată de un nou început, acceptă un loc de muncă ca menajeră a unui cuplu bogat: Nina (Seyfried) și Andrew (Sklenar). Curând, ea începe să descopere numeroasele secrete ale cuplului și pericolul la care ar putea fi expusă în noua sa casă.

În carte, Enzo este îngrijitorul proprietății familiei, care are și partea sa de poveste.

„Este foarte întunecat, dramatic și morbid,” a glumit recent Sklenar pentru sursa menționată anterior la petrecerea Vanity Fair de la Premiile Oscar, adăugând că personajul său, Andrew, este precum: „Norman Bates întâlnește Patrick Bateman.”

michele morrone
„Nu este sângeros, dar este morbid. Cu siguranță este ieșit din comun,” a adăugat el. „Sunt puțin dement. Foarte rar ai oportunitatea de a te da de gol.”

