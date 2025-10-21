Antena Căutare
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime

Informația momentului în cazul victimelor exploziei din Rahova. Ion Țiriac a anunțat căți bani va scoate din buzunar pentru a ajuta.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Octombrie 2025, 14:11 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 15:32
Ion Țiriac

Este informația momentului pentru victimele exploziei de la blocul din Rahova, ce a avut loc vineir, pe 17 octombrie 2025. Ion Țiriac a anunțat ce gest de milioane va face pentru oamenii care s-au ales cu apartamentele avariate parțial sau total. Descoperă în rândurile de mai jos ce sumă va scoate din buzunar acesta.

Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile afectate de explozia din Rahova! Suma pe care o va scoate din buzunar pentru victime

O explozie extrem de puternică a avut loc vineri, pe 17 octombrie 2025, la orele dimineții, și a devastat un bloc din Rahova. Un etaj s-a prăbușit complet peste cel de dedesubt și au fost victime aruncate la zeci de metri. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar clădirea a fost, de asemenea, afectată, la fel ca și blocul situat în imediata apropiere. Imediat după explozie, oamenii au ieșit în stradă și imaginile surprinse au fost dramatice: geamuri spulberate, mașini avariate, două etaje aproape prăbușite complet. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât una dintre victime a fost izbită violent și zdrobită de blocul opus, urme de sânge prelingându-se pe clădire.

La scurt timp după explozie, compania Allianz-Țiriac a cunoscutului om de afaceri român a anunțat faptul că se va implica în ajutorarea oamenilor afectați.

„Prioritatea noastră acum este să fim alături de oamenii afectați, cu soluții rapide și sprijin concret în aceste momente dificile. Echipele noastre au acționat imediat pentru a contacta toți clienții din zonă, a evalua pagubele și a facilita accesul la despăgubiri, inclusiv la cazare temporară acolo unde este nevoie”, a declarat Daniela Covăcescu, director de operațiuni al Allianz-Țiriac Asigurări.

Astfel, Allianz-Țiriac a anunțat că va acoperi integral despăgubirile și va asigura cazare temporară pentru clienții care dețin polițe active. Conform informațiilor, apartamentele clienților se ridică la suma de aproximativ două milioane de euro, arată cancan.ro.

Mai mult decât atât, cei de la call center au contactat imediat toți clienții pentru a evalua pagubele și pentru a deschide cât mai rapid dosarele de daune.

Compania Allianz-Țiriac a dezvăluit că în respectivul bloc există 9 locuințe cu asigurări facultative și alte 27 de polițe în împrejurimi.

colaj foto cu ion tiriac si blocul explodat din rahova
Vestea ce i-a bucurat pe mulți a fost că firma a anunțat că va acoperi integral despăgubirile pentru toți clienții care dețin polițe active. De asemenea, cei care au polițe My Home pot beneficia de acoperirea costurilor de cazare temporară, pentru o perioadă de până la 90 de zile.

