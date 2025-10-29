Kelemen Hunor, despre măsurile de austeritate și criza de încredere din coaliția de guvernare în Ediția Specială Observator

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a fost invitatul celei de-a doua Ediții Speciale Observator „Toată România Noastră” în care liderii coaliției de guvernare se confruntă cu problemele reale ale românilor.

Liderul Uniunii a analizat nemulțumirile tot mai mari ale românilor față de măsurile de austeritate, blocajele politice legate de pensiile speciale și tensiunile crescânde din interiorul coaliției de guvernare.

Confruntat cu rezultatele celui mai recent Studiu Național Antena – „Toată România Noastră”, realizat de Ipsos, care arată că majoritatea românilor resping majorarea TVA şi creşterea accizelor la carburanți și la fel de mulţi cred că soluţia este ca statul să nu mai cheltuiască inutil şi să reducă numărul funcționarilor publici, liderul UDMR a declarat că România trebuie să combine disciplina bugetară cu politici de stimulare economică.

Kelemen Hunor invitatat în ediția specială de la Observator „Toată România Noastră”

„A fost şi varianta să reducem taxele, dar nimeni nu a avut o soluţie de unde să avem venituri până când acoperim acest deficit. Creşterea economică poate fi stimulată prin reducere de taxe. E soluţia corectă. Dar până când ajungi la o creştere economică care aduce venituri la buget ca să acoperi cheltuielile trebuie să iei împrumut. Dar împrumuturile costă enorm de mult pentru România. (...) Nu avea nimeni o soluţie. Erau evitabile dacă nu aveam această gaură în buget", a declarat Kelemen Hunor

„10% dintre angajații din aparatul central și local vor pleca”

În privința reducerii aparatului bugetar, Hunor a confirmat că membrii coaliției au ajuns la un acord privind diminuarea numărului de posturi din administrația centrală și locală cu 10%.

"Noi de două luni stăm pe chestiuni legate de administraţia centrală şi locală, unde propunerea este să reducem cu 10%, o ţintă corectă. Trebuia să facem mai repede, dar nu s-au înţeles cele două partide mari. Nu pot să mă ascund după degete, nu s-au înţeles. Unii au vrut să taie din posturi, alţii doar din anvelopa salarială. Nu s-au întâlnit cele două viziuni. Astăzi am discutat şi Cseke a prezentat ultima variantă. Inclusiv pe administraţia centrală, mâine, poimâine va fi pusă într-un text de lege. Săptămâna viitoare discutăm şi trebuie să intre în primă lectură în şedinţa de Guvern. Altfel nu poţi să faci legea bugetului. A rămas 10%, aşa va fi propunerea lui Cseke din posturile din administraţia centrală şi locală", a spus Kelemen Hunor

„Ne spălăm cu toții pe cap cu acest deficit”

Întrebat cine este vinovat pentru situația economică actuală, președintele UDMR a refuzat să arunce vina asupra unei singure formațiuni, dar a subliniat că responsabilitatea aparține guvernelor din ultimii doi ani.

„UDMR din 2023 nu guvernează. Când am plecat de la guvernare, deficitul era 5,2%. Din păcate ne spălăm cu toţii pe cap. Şi USR, şi noi, şi Pambuccian ne spălăm pe cap cu acest deficit. Noi putem să mergem cu împrumuturile, dar până unde, când nu există creştere economică, suntem la 0,2. Nu putem rezolva acest deficit doar crescând taxele. Nici prin reducerea de cheltuieli nu ai cum să faci o economie de peste 38 de miliarde, deci trebuie să găseşti şi stimulente economice", a spus Kelemen Hunor.

„Cel mai important capital într-o societate e încrederea, nu banii”

Conform Studiului Național Antena, aproape 80% dintre cei chestionați sunt convinşi că nivelul lor de trai va scădea, iar două treimi cred că această scădere va fi semnificativă. În acelaşi timp, doar 12% sunt de părere că măsurile de austeritate vor îmbunătăţi în mare măsură situaţia economică. Oamenii simt că doar ei plătesc pentru "salvarea economiei".

„Chestiunea legată de încredere este reală. Cel mai important capital într-o societate nu sunt banii, ci încrederea. Dacă există încredere, poți construi orice. E nevoie de o guvernare credibilă, care face dreptate și justiție socială. Ce am făcut până acum, creșterea taxelor, nu e reformă. E doar o încercare de a acoperi o gaură bugetară de aproape 10% moștenită de guvernul PSD-PNL”, a reacționat Kelemen Hunor, la vederea cifrelor.

„Dacă vom afla că 70% nu este constituţional, dar 75% da, atunci trebuie un nou proiect”

În privința pensiilor magistraților și a reformei pensiilor speciale, Kelemen Hunor a declarat că blocajul din Parlament și din Curtea Constituțională trebuie depășit printr-un nou proiect coerent, bazat pe motivarea completă a Curții.

„Au fost multe încercări şi toate s-au blocat la CCR. De data aceasta pe procedură, dar încă nu am văzut motivarea CCR. Trebuie să aşteptăm motivarea şi să vedem ce avem de corectat. Dacă este doar pe procedură, treaba e relativ simplă, pentru că reluăm procedura şi așteptăm avizul CSM, dacă trebuie 30 de zilei. Dacă nu e doar procedura, atunci trebuie văzut fondul. Dar nu avem motivarea Curţii. E greu să spui ce trebuie corectat când nu ai văzut motivarea, doar cunoşti decizia. (…) Dacă vom afla că 70% nu este constituţional, dar 75% da, atunci trebuie un nou proiect. Dacă vom afla că nu e constituţional 10 ani, dar 15 ani devine constituţional, atunci trebuie schimbat conţinutul”, a declarat liderul UDMR.

Edițiile Speciale Observator „Toată România Noastră” moderate de Alessandra Stoicescu continuă miercuri, 30 octombrie, cu o nouă dezbatere în care invitat va fi Dominic Fritz, liderul USR. Ultima ediție dedicată liderilor coaliției de guvernare va avea loc joi, 31 octombrie, cu premierul României și președintele PNL, Ilie Bolojan.

