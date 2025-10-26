Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională

Zi de mare sărbătoare pe Dealul Patriarhiei, unde a avut loc sfințirea picturii Catedralei Naționale, moment ce marchează deschiderea oficială a celei mai mari catedrale ortodoxe din lume.

Evenimentul, așteptat de peste un deceniu și jumătate, a reunit peste 10.000 de pelerini și 2.500 de invitați oficiali, printre care președintele României, Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai cuplului prezidențial, Aheea și Antim.

Fiul lui Nicușor Dan, surprins în timp ce se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională

Imediat după ce familia prezidențială a coborât din automobilul oficial, un moment amuzant a atras privirile celor din jur. Fiul cel mic al președintelui, Antim, vizibil curios și entuziast, a scos aparatul foto pe care îl ținea strâns în mâini și s-a îndepărtat câțiva pași de părinți pentru a surprinde, din unghiul său, imaginea monumentală a Catedralei Mântuirii Neamului.

Citește și: Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla

În câteva secunde, copilul a fost „recuperat” zâmbind de mama sa, Mirabela Grădinaru, în timp ce tatăl, președintele Nicușor Dan, și-a continuat calm drumul către intrarea principală a lăcașului de cult. Micuțul gest, aparent banal, a oferit o notă de firesc și umanitate într-un eveniment solemn, stârnind zâmbetele celor aflați în apropiere.

Ceremonia sfințirii picturii Catedralei Naționale a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor impresionant de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. Printre invitații de seamă s-au numărat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu, Principesa Margareta și Principele Radu, dar și numeroase personalități din viața politică, militară și culturală a țării.

Catedrala Mântuirii Neamului, începută în urmă cu 15 ani, a devenit nu doar simbolul credinței ortodoxe românești, ci și un reper arhitectural la nivel mondial. Cu o înălțime de peste 120 de metri și un spațiu capabil să găzduiască zeci de mii de credincioși, edificiul se înscrie între cele mai grandioase construcții de cult din lume.

Deși evenimentul a fost marcat de un protocol riguros și o atmosferă profund religioasă, momentul în care fiul președintelui a fost surprins fotografiind catedrala a adus o clipă de amuzament.

Citește și: Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie

Catedrala Mântuirii Neamului, inaugurată după 15 ani de construcție: cel mai mare lăcaș ortodox din lume, sfințit la București

Ideea construirii unei Catedrale Naţionale în România datează din timpul Regelui Carol I şi a fost reluată de primul Patriarh al României, Miron Cristea, însă proiectul a fost amânat din cauza crizei economice, a războiului şi a instaurării regimului comunist. După Revoluţia din 1989, Patriarhul Teoctist a repus în discuţie iniţiativa, dorind o catedrală dedicată „mântuirii neamului” şi memoriei bisericilor demolate de Nicolae Ceauşescu. În 2005, a fost stabilit amplasamentul actual – Dealul Arsenalului, lângă Palatul Parlamentului – iar în 2007 s-a decis ca finanţarea să provină din contribuţiile Patriarhiei, ale Guvernului şi ale autorităţilor locale.

Lucrările au început în 2010, iar în 2018, de Centenarul Marii Uniri, a avut loc sfinţirea altarului. În 2019, Catedrala Naţională a fost vizitată de Papa Francisc. După 15 ani de lucrări, pe 26 octombrie 2025, în ziua Sfântului Dumitru, are loc inaugurarea completă a edificiului şi sfinţirea picturii interioare.

Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare biserică ortodoxă din lume, cu o înălţime de 127 de metri şi o capacitate de peste 5.000 de persoane. Construcţia a costat peste 200 de milioane de euro, fondurile provenind din donaţii, contribuţii ecleziastice şi buget public. Arhitectura îmbină elemente brâncoveneşti şi bizantine, iar turlele sale impunătoare simbolizează unitatea românească. Edificiul include un muzeu, săli multifuncţionale, un paraclis şi un spaţiu subteran denumit „Peştera citadină Sfântul Apostol Andrei”, potrivit news.ro.

Decorul interior este realizat în mozaic, pe o suprafaţă de aproximativ 25.000 m², cu icoane create din peste 2.500 de nuanţe de piatră. Catedrala are cel mai mare iconostas ortodox din lume, vitralii monumentale şi un sistem modern de iluminat şi acces.

La ceremonia de sfinţire din 2025 participă Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I şi Patriarhul Daniel, împreună cu 2.500 de invitaţi oficiali şi mii de pelerini, evenimentul fiind însoţit de ample măsuri de ordine publică şi transmis în direct de televiziunea naţională.