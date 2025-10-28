Antena Căutare
Home News Social Sorin Grindeanu, declarații dure despre coaliție, pensii speciale și lupta pentru Capitală în ediția specială Observator

Sorin Grindeanu, declarații dure despre coaliție, pensii speciale și lupta pentru Capitală în ediția specială Observator

Prima seară a săptămânii marilor confruntări din campania Observator „Toată România Noastră” l-a avut ca invitat pe Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD și șeful Camerei Deputaților.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 13:08 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 13:18

În dialogul cu Alessandra Stoicescu, liderul social-democrat a recunoscut că România traversează o criză de încredere profundă.

Doar 3% dintre români mai au încredere în clasa politică

Conform Studiului Național Antena – „Toată România Noastră”, realizat de compania internațională IPSOS și prezentat în premieră în Edițiile Speciale Observator, doar 3% dintre români mai au încredere în clasa politică, în timp ce 82% spun că și-au pierdut complet încrederea în politicieni. 55% cred că Guvernele anterioare sunt vinovate pentru situaţia economică actuală. Alte 28% dintre persoane dau vina pe guvernul actual, 6% pe instituţiile europene, iar 3% pe administraţia locală.

60% sunt de părere că majorarea TVA nu era necesară. Studiul IPSOS - Antena dezvăluie şi cea mai mare frică a românilor, scumpirile - 80% cred că utilităţile se vor scumpi, 64% sunt convinşi că preţurile alimentelor de bază vor crește cel mai mult, iar 43% sunt de părere că scumpirile la carburanţi şi transportul public vor fi pe primul loc. "Nu e o surpriză. E clar că în acest moment, după un an electoral prelungit mai mult decât trebuia, aşteptarea românilor probabil că nu a fost pe deplin îndeplinită, cu ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni.

Citește și: Președintele, față în față cu cea mai mare criză a democrației din istoria României. Ediție specială Observator

Şi atunci, e datoria noastră, a oamenilor politici, să încercăm să explicăm mai bine măsurile pe care le luăm, politicile pe care dorim să le facem, fiindcă aceste lucruri se referă la oameni, iar noi guvernăm pentru oameni. Nu pentru cifre, nu pentru rezultate, nu pentru orgolii personale. Pentru oameni", a declarat, în exclusivitate pentru Observator, Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a vorbit deschis despre tensiunile tot mai vizibile din coaliția de guvernare

"În mare parte, da, dar eu vă spun un lucru. Dorinţa de a impune doar o anumită cale în interiorul coaliţiei, fără să ţii cont şi de ceilalţi parteneri, pe noi, pe Partidul Social Democrat, nu ne va găsi ca parteneri de lungă durată. Dacă vrei să guvernezi alături de PSD, care este, până la urmă, cel mai important partid din coaliţie, trebuie să ţii cont şi de propunerile PSD. Unele sunt poate bune, altele mai puţin bune, dar trebuie să ţii cont de ele, nu să le respingi din start, dacă vrei să ai o guvernare fără turbulenţe. (…) Nu se aşteaptă nimeni de la PSD să nu îşi spună punctul de vedere, să nu îl argumenteze şi să stea doar pe post de aplaudaţi ca şi în Coreea de Nord.", a spus liderul interimar al PSD. „Interesul naţional a fost acela de a face o coaliţie. De aceea ne vom susţine punctele de vedere şi le vom susţine apăsat”, a completat el.

Rugat să comenteze afirmaţiile Premierului dintr-un interviu recent în care Ilie Bolojan a afirmat că nu este normal ca în companiile de stat să se dubleze indemnizaţiile şi că, din cauza legii, Guvernul are posibilităţi limitate de intervenţie, Sorin Grindeanu a reacționat dur.

„Nu am înțeles ce a vrut să spună. Eu știu că o parte a pachetului 2, legată de companiile de stat, a și fost declarat constituțional acel pachet, deci mergem înainte. Nu înțeleg foarte clar ce a vrut să spună primul ministru. Dar nu vom veni, vă asigur, că nu vom veni în fiecare lună cu asumări și cu lucruri. Lucrurile trebuie făcute o dată şi bine, și trebuie să măsori de două ori înainte de a tăia", a declarat Sorin Grindeanu.

Citește și: Ministrul Educaţiei, declarații în exclusivitate la Observator, înaintea moțiunii din Parlament: „Acest ministru a salvat salarii”

„Pentru că această procedură de angajare a răspunderii e una excepțională, la care nu poți să apelezi în fiecare săptămână sau în fiecare lună. Ai Parlament, trebuie să faci legi. Ăsta este circuitul normal. Și tocmai de aceea spun, dacă am făcut un pachet 2 care s-a discutat în Guvern, pentru care a existat o parte care se adresa companiilor de stat, eu mă aștept să fi reglat lucrurile. Poate peste câțiva ani să apară anumite distorsiuni, că lumea evoluează, dar atunci corectez peste câțiva ani, nu în fiecare lună. De aceea spun că nu mi-e foarte clar la ce s-a referit domnul prim-ministru. O să-l întreb. (...) Lucrurile trebuie făcute o dată, bine, nu din impuls sau orgoliu.", a adăugat Grindeanu.

Un alt subiect fierbinte al serii a fost cel al pensiilor speciale, unde România riscă să piardă 231 de milioane de euro dacă nu finalizează rapid noua lege.

„Este un lucru care trebuie să fie rezolvat rapid, care nu doar că a trezit revoltă în societate. Dacă nu facem această reaşezare, până la sfârşitul lunii noiembrie pierdem bani europeni, 231 de milioane. Noi cam pierdem vremea, am propus să facem rapid acest grup de lucru. Sper să clarificăm lucrurile mâine, în Coaliţie. (...) A fost o desfășurare lungă de fapte, dar sunt optimist pentru că toate argumentele sunt de partea noastră.

N-am făcut un grup de lucru ca să îngropăm un subiect, ci ca să folosim timpul mort. Avem şi un deadline, pe 28 noiembrie. Am avut o întâlnire cu actorii principali din justiţie şi i-am întrebat dacă sunt de acord să revină la masa dialogului. (...) Da, vom avea o nouă lege, într-o formă sau alta, care va regla lucrurile. Se va ieşi la pensie la 65 de ani. Da, nu poţi să ai pensia cât ai salariul. Acestea sunt lucruri care sunt nenegociacibile", a declarat Sorin Grindeanu.

Un alt moment important al serii a fost confirmarea oficială a candidaturii lui Daniel Băluță la Primăria Generală a Capitalei, din partea PSD.

"Astăzi a fost propus Daniel Băluţă, în mod evident el va fi candidatul, mâine vom face chestiunile ca la carte. (...) Îmi doresc să se vorbească de proiecte, de Bucureşti. Îmi doresc ca Daniel, Ciprian şi Cătălin să vorbească despre administraţie, despre ceea ce au făcut, nu despre poveşti, despre ce vor să facă pentru bucureşteni. De aceea eu cred că o abordare de acest tip, pe care încerc să o... sau PSD-ul încearcă să o impună, inclusiv în coaliție, având o discuție în acest sens săptămâna trecută, îmi doresc să fie îmbrățișată și de ceilalți parteneri de coaliție, fiindcă altfel pierd bucureștenii", a explicat preşedintele interimar PSD, Sorin Grindeanu.

Ce urmează în „Toată România Noastră”

Edițiile Speciale Observator continuă să aducă principalii lideri politici ai momentului față în față cu problemele reale ale românilor.

· Marți, 29 octombrie, invitatul este Kelemen Hunor, președintele UDMR

· Miercuri, 30 octombrie, seria continuă cu Dominic Fritz, liderul USR

· Joi, 31 octombrie, săptămâna marilor confruntări se va încheia cu premierul României și președintele PNL, Ilie Bolojan

Edițiile Speciale „Toată România Noastră” pot fi urmărite, la ora 19:00, în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro. Analizele complete și reacțiile liderilor vor fi disponibile pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator, Instagram Observator și Tik Tok Observator.

Informații de ultimă oră vă stau la dispoziție non-stop pe canalul de WhatsApp Observator și în Aplicația Observator News, care poate fi descărcată din Google Play sau din App Store.

În fiecare zi, Observator pune întrebările și arată faptele. Pentru ca românii să ia deciziile. Alege BINE pentru TINE! În fiecare zi.

Observator. Despre oameni. Ştirile aşa cum trebuie să fie

https://observatornews.ro/

https://www.facebook.com/ObservatorAntena1

Colaj cu Sorin Grindeanu și Alessandra Stoicescu la Observator
+4
Mai multe fotografii

https://www.instagram.com/observatorantena1/ https://www.tiktok.com/@observatorantena1?lang=en https://www.youtube.com/@ObservatorTV

Semafoare inteligente în Brașov. Cum îi surprind pe vitezomani...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea “unică în Europa” a milionarului român care va câştiga o avere! “Nu am mai văzut aşa ceva” Afacerea &#8220;unică în Europa&#8221; a milionarului român care va câştiga o avere! &#8220;Nu am mai văzut aşa ceva&#8221;
Observatornews.ro "Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo "Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Semafoare inteligente în Brașov. Cum îi surprind pe vitezomani
Semafoare inteligente în Brașov. Cum îi surprind pe vitezomani
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Care e prețul la miere în 2025. Cât de mult s-a scumpit în ultimii ani
Care e prețul la miere în 2025. Cât de mult s-a scumpit în ultimii ani
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x