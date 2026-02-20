Loteria Română organizează duminică, 22 februarie, tragerile speciale Loto de Dragobete. Ce report se înregistrează la Loto 6/49

Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 1,77 milioane de lei la tragerile de duminică, 22 februarie 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de joi, 19 februarie 2026, la toate categoriile de joc.

La tragerile loto de joi, 19 februarie, Loteria Română a acordat 24.051 de câștiguri în valoare totală de peste 1,87 milioane de lei. Loteria Română organizează duminică, 22 februarie, tragerile speciale Loto de Dragobete.

Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 9 lei

pentru JOKER : 8 lei

pentru LOTO 5/40 : 6 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

Report Loto duminică, 22 februarie 2026

Report la Joker la categoria I de peste 10,5 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,77 milioane de lei (peste 348.800 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,94 milioane de lei (peste 969.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 53,5 milioane de lei (peste 10,5 milioane de euro), iar la categoria a ÎI-a un report de peste 125.600 de lei (peste 24.600 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 41.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 920.000 de lei (peste 180.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 54.200 de lei.

Rezultatele Loto de joi 19 februarie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de joi

Rezultate Loto la Joker, azi: 23, 3, 12, 11, 6, +18

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi: 0, 5, 2, 9, 1, 5

Rezultate la Loto 5 din 40, azi: 23, 22, 13, 9, 8, 2

Rezultate Loto la Super Noroc, azi: 1, 2, 1, 1, 3, 4

Rezultate Loto la Noroc, azi: 0, 3, 2, 8, 6, 1, 8

Rezultate la Loto 6 din 49, azi: 41, 32, 40, 36, 28, 31

