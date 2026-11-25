Chefi la cuțite | Sezonul 18. Povestea Andreei Mihăescu, sora lui Adrian Stroe, finalist în sezonul 10, i-a impresionat pe jurați!
Episodul 7 din data de 25 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. Andreea Mihăescu, sora lui Adrian Stroe, cuțitul de aur și fost finalist în sezonul 10, a venit să-și încerce norocul în cadrul show-ului culinar! Concurenta i-a impresionat pe chefi cu povestea ei de viață și cât de mult se implică în îngrijirea fiicei sale care suferă de autism!
Miercuri, 25.11.2026, 23:05