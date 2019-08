Luiza Melencu a fost dusă în Italia! Noi dezvăluiri despre adolescentă, făcute de mama ei

Mihaela Luiza Melencu, adolescenta în vârstă de 18 ani care ar fi fost omorâtă de Gheorghe Dincă, presupusul criminal din Caracal, a fost dusă în Italia. Mama ei a făcut noi dezvăluiri despre ea.

Se pare că Mihaela Luiza Melencu, fata din Dioşti, judeţul Dolj, despre care se crede că este prima victimă a lui Gheorghe Dincă, după ce a dispărut, pe 14 aprilie, din Caracal, a fost dusă în Italia, unde a făcut trei ani de școală.

Mama ei, Georgeta Melencu, a lucrat timp de 12 ani în Italia. O perioadă, le-a luat pe Luiza Melencu și pe sora ei, Roxana, lângă ea.

„Trei ani de zile am avut-o în Italia. Eu 12 ani am lucrat în Italia şi acum am mers pentru un contract de trei luni de zile în Anglia, cu sora mea. Vă daţi seama, tot pentru ea, pentru un trai mai bun, pentru că în Italia nu prea mai era aşa bine plătită ziua, 30 de euro, iar aici, 80 de lire. În Italia am lucrat în agricultură, la mere, roşii, piersică…. Noi 7 luni pe an eram plecaţi, cinci luni pe an eram în prezenţa lor. Iar eu în vacanţe le aduceam, tot timpul cât am fost plecată, le aduceam în Italia, cu procură, cu… În momentul când au crescut un pic mai măricele, aveau vreo 12 ani, ceva de genul ăsta, am vrut să le duc acasă. Ele au început să plângă. Vă daţi seama, mi s-a rupt inima, şi atunci am decis: le iau din microbuz, le-am spus «rămâneţi aici şi vă dau aici la şcoală». Crescând un pic, Luiza a zis «mami, mie aici nu prea îmi place, nu e şcoala ca-n România». A făcut a -Va, a VI-a şi a VII-a în Italia, ceva de genul ăsta. A făcut trei ani de zile, iar când am adus-o înapoi în România a pierdut un an de zile. Ea a fost de acord, a spus că indiferent că pierde un an, vrea să termine liceul, să-şi facă şcoala“, a declarat mama Luizei Melencu.

Sora Luizei, Roxana, care împlineşte 22 de ani, s-a căsătorit între timp, iar adolescenta a rămas în continuare în grija bunicilor, din cuvântul cărora nu ieşea.

Diriginta fetei spune că Luiza Melencu îşi dorea enorm să termine liceul şi să dea admitere la facultate. „Voia să termine liceul, să ia bacalaureatul şi spera să intre şi la facultate. Era un copil foarte bun, serios şi cu planuri de viitor“, a spus diriginta.