Mai sunt doar câteva zile până începe postul Crăciunului. Ce nu trebuie să faci în această perioadă

Postul Crăciunului se apropie, iar credincioșii intră într-o perioadă de reîncărcare spirituală. Iată ce nu ar trebui să facă până la Crăciun.

Pe data de 15 noiembrie începe postul Crăciunului, ceea ce înseamnă că cea mai mare parte a creștinilor va renunța la alimente de origine animală, se va ruga mai mult și se va reîncărca spiritual.

Ce nu ar trebui să faci în postul Crăciunului

Postul Crăciunului începe în doar două zile și va dura nu mai puțin de 40 de zile, încheindu-se în Ajun.

În această perioadă românii respectă anumite tradiții populare, care fie țin de alimentație, fie de comportament.

În postul Crăciunului sunt doar șase zile de dezlegare, pe 21, 23 și 30 noiembrie și pe 6, 13 și 20 decembrie. În celelalte zile, credincioșii se abțin de la produsele alimentare de origine animală.

În perioada postului nu se organizează nunți, botezuri sau alte petreceri. Această perioadă ar trebui să fie una de pioșenie, rugăciune și abținere de la excese. Nu ar trebui consumate băuturi alcoolice și nici să se danseze.

Potrivit unei surse, în postul acesta nu ar trebui să împrumuți bani sau diferite obiecte din casă.

De asemenea, nu ar trebui să se consume alimente după apusul soarelui, crezându-se că dacă nu se respectă această superstiție sufletele celor trecuți în neființă vor vizita casa.

Focul din sobă ar trebui mereu aprins, protejând familia de spiritele rele. Tot pentru a sta departe de acestea, oamenii ar trebui să se asigure că ușile și ferestrele sunt bine închise.

Aceste tradiții populare datează din vechi timpuri, unele fiind mai cunoscute decât altele.