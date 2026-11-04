O schimbare importantă va avea loc în industria panificației din Marea Britanie, începând cu 13 decembrie 2026.

Marea Britanie introduce o nouă regulă pentru făină, din decembrie 2026. Ce ingredient va deveni obligatoriu | Profimedia Images

Producătorii vor fi obligați să adauge acest ingredient în făina albă de grâu. Va ajunge astfel în numeroase produse consumate zilnic, inclusiv pâine și alte produse de panificație. Autoritățile britanice susțin că măsura ar putea preveni aproximativ 200 de cazuri de malformații congenitale în fiecare an, însă decizia readuce în discuție și întrebările legate de consumul de acid folic la nivelul întregii populații.

Marea Britanie introduce o nouă regulă pentru făină, din decembrie 2026

Noua regulă face parte dintr-un program de sănătate publică prin care autoritățile urmăresc reducerea riscului de apariție a defectelor de tub neural la bebeluși, inclusiv a spinei bifide. Aceste malformații afectează dezvoltarea creierului și a măduvei spinării și apar în primele săptămâni de sarcină, uneori înainte ca femeia să afle că este însărcinată.

Acidul folic este forma sintetică a vitaminei B9, cunoscută și sub numele de folat în forma sa naturală. Acesta se găsește în alimente precum legumele cu frunze verzi, ouăle și ficatul, în timp ce acidul folic este utilizat pentru fortificarea alimentelor și în suplimente.

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Potrivit estimărilor guvernului britanic, introducerea acestui ingredient în făină ar putea preveni aproximativ 200 de cazuri de defecte de tub neural anual, reprezentând circa 20% din totalul înregistrat în Regatul Unit.

Ce produse vor conține noul ingredient

Obligația va viza făina obișnuită de grâu care nu este integrală, produsă sau importată în Marea Britanie. Începând cu 13 decembrie 2026, aceasta va trebui să conțină 0,25 miligrame de acid folic la fiecare 100 de grame de făină.

Prin urmare, ingredientul va putea fi regăsit în numeroase produse realizate cu acest tip de făină, precum pâinea albă și alte produse de panificație.

Există însă și excepții. Făina integrală, cea produsă de morile mici, precum și anumite tipuri speciale de făină nu intră sub incidența acestei obligații. De asemenea, producătorii vor trebui să declare acidul folic în lista ingredientelor.

Ce întrebări există în privința consumului de acid folic

Deși măsura are ca obiectiv prevenirea unor probleme grave de dezvoltare la nou-născuți, există și discuții privind efectele consumului de acid folic la nivelul întregii populații.

O parte dintre preocupări se referă la diferența dintre folatul natural din alimente și acidul folic sintetic, care trebuie transformat de organism în forme active. În anumite condiții, o parte din acidul folic poate rămâne nemetabolizată în sânge.

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Unele studii au analizat și posibile efecte nedorite ale administrării unor doze mari de acid folic. De exemplu, un studiu realizat în cazul pacienților care au beneficiat de implantarea unor stenturi coronariene a identificat o rată mai mare de restenoză în grupul care a primit doze mari de vitamine, inclusiv acid folic, arată organised.co.

Un alt studiu, efectuat pe persoane cu antecedente de polipi intestinali, a observat o proporție mai mare de leziuni avansate în grupul care a primit un miligram de acid folic zilnic.

Totuși, aceste cercetări au analizat doze mari, administrate sub formă de suplimente, iar rezultatele nu demonstrează că nivelul de acid folic introdus în făină va avea aceleași efecte. Specialiștii continuă să evalueze atât beneficiile, cât și posibilele riscuri ale fortificării alimentelor.