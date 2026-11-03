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Connie Preda, imagine rară cu mama ei din tinerețe. Fotografia emoționantă pe care a făcut-o publică | FOTO

Connie Preda de la Asia Express a publicat o fotografie rară cu mama sa din tinerețe. Ce imagini emoționante a împărtășit fosta concurentă și cine este aceasta în viața de zi cu zi?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 10:28 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 10:34
Connie Preda, imagine rară cu mama ei din tinerețe. Fotografia emoționantă pe care a făcut-o publică | FOTO | Instagram
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Connie Preda a publicat o fotografie rară cu mama sa din tinerețe. Fosta concurentă de la Asia Express a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online un moment special, prin intermediul unei postări care a atras atenția. Imaginea, păstrată în cronologia sa de pe rețelele de socializare, este însoțită de o descriere scurtă, dar plină de emoție.

Connie Preda, fotografie rară cu mama sa din tinerețe

„Mama și una dintre fotografiile ei preferate”, a scris Connie Preda în dreptul imaginilor.

Caruselul publicat de aceasta cuprinde două fotografii. Prima surprinde portretul mamei sale din tinerețe, iar cea de-a doua este o amintire de familie în care apare și Connie, pe vremea când era copil.

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Imaginile oferă o perspectivă mai personală asupra vieții fostei concurente, care a preferat să împărtășească de această dată cu publicul o amintire de suflet.

Connie Preda a devenit cunoscută unui public mai larg după participarea la Asia Express, sezonul 9, unde a făcut echipă cu Maurice Munteanu.

Cei doi au fost printre aparițiile îndrăgite ale competiției, însă parcursul lor s-a încheiat înainte de semifinală, după ce au primit ultima șansă și au descoperit că au avut parte de o cursă eliminatorie.

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Cine este Connie Preda de la Asia Express

Connie Preda a pornit pe Drumul Mătăsii alături de Maurice Munteanu. Cei doi sunt prieteni de peste 15 ani, iar experiența din Asia Express le-a oferit ocazia să își testeze relația de prietenie într-un context cu totul diferit de cel cu care erau obișnuiți.

Deși era cunoscută în anumite cercuri pentru implicarea în proiecte culturale și artistice, participarea la emisiune i-a adus o vizibilitate mai mare. Publicul a avut ocazia să o descopere dincolo de activitatea profesională, într-o competiție în care adaptabilitatea, răbdarea și colaborarea au fost esențiale.

Citește și: Cine e Connie Preda, partenera lui Maurice Munteanu de la Asia Express. Cum au ajuns să formeze o echipă pe Drumul Mătăsii

Connie Preda este fondatoarea și directoarea artistică a Rosumovi, un proiect lansat în 2017, care promovează arta contemporană și creează legături între artiști și public. Inițiativa susține domenii precum filmul, teatrul, dansul și performance-ul și își propune să ofere oportunități de colaborare oamenilor din industriile creative.

Potrivit prezentării de pe site-ul oficial Rosumovi, proiectul urmărește să construiască o comunitate în jurul artei și să susțină artiștii români prin evenimente și inițiative culturale.

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Pe lângă activitatea profesională, Connie este remarcată și pentru stilul său vestimentar, cu influențe vintage și apariții care reflectă personalitatea sa creativă. Participarea la Asia Express a reprezentat o nouă etapă în parcursul său public, oferindu-le telespectatorilor ocazia să o cunoască mai bine.

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