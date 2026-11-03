Connie Preda de la Asia Express a publicat o fotografie rară cu mama sa din tinerețe. Ce imagini emoționante a împărtășit fosta concurentă și cine este aceasta în viața de zi cu zi?

Connie Preda, imagine rară cu mama ei din tinerețe. Fotografia emoționantă pe care a făcut-o publică | FOTO | Instagram

Connie Preda a publicat o fotografie rară cu mama sa din tinerețe. Fosta concurentă de la Asia Express a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online un moment special, prin intermediul unei postări care a atras atenția. Imaginea, păstrată în cronologia sa de pe rețelele de socializare, este însoțită de o descriere scurtă, dar plină de emoție.

Connie Preda, fotografie rară cu mama sa din tinerețe

„Mama și una dintre fotografiile ei preferate”, a scris Connie Preda în dreptul imaginilor.

Caruselul publicat de aceasta cuprinde două fotografii. Prima surprinde portretul mamei sale din tinerețe, iar cea de-a doua este o amintire de familie în care apare și Connie, pe vremea când era copil.

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Imaginile oferă o perspectivă mai personală asupra vieții fostei concurente, care a preferat să împărtășească de această dată cu publicul o amintire de suflet.

Connie Preda a devenit cunoscută unui public mai larg după participarea la Asia Express, sezonul 9, unde a făcut echipă cu Maurice Munteanu.

Cei doi au fost printre aparițiile îndrăgite ale competiției, însă parcursul lor s-a încheiat înainte de semifinală, după ce au primit ultima șansă și au descoperit că au avut parte de o cursă eliminatorie.

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Cine este Connie Preda de la Asia Express

Connie Preda a pornit pe Drumul Mătăsii alături de Maurice Munteanu. Cei doi sunt prieteni de peste 15 ani, iar experiența din Asia Express le-a oferit ocazia să își testeze relația de prietenie într-un context cu totul diferit de cel cu care erau obișnuiți.

Deși era cunoscută în anumite cercuri pentru implicarea în proiecte culturale și artistice, participarea la emisiune i-a adus o vizibilitate mai mare. Publicul a avut ocazia să o descopere dincolo de activitatea profesională, într-o competiție în care adaptabilitatea, răbdarea și colaborarea au fost esențiale.

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Connie Preda este fondatoarea și directoarea artistică a Rosumovi, un proiect lansat în 2017, care promovează arta contemporană și creează legături între artiști și public. Inițiativa susține domenii precum filmul, teatrul, dansul și performance-ul și își propune să ofere oportunități de colaborare oamenilor din industriile creative.

Potrivit prezentării de pe site-ul oficial Rosumovi, proiectul urmărește să construiască o comunitate în jurul artei și să susțină artiștii români prin evenimente și inițiative culturale.

Pe lângă activitatea profesională, Connie este remarcată și pentru stilul său vestimentar, cu influențe vintage și apariții care reflectă personalitatea sa creativă. Participarea la Asia Express a reprezentat o nouă etapă în parcursul său public, oferindu-le telespectatorilor ocazia să o cunoască mai bine.