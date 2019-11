Mărturii despre minunile părintelui Arsenie Boca. "Am văzut oameni dezlegați de duhurile rele și un copil olog care a început să meargă" - Povești bazate pe realitate

Arsenie Boca s-a născut pe 29 septembrie 1910, la Vaţa de Sus, în județul Hunedoara și a fost părinte ieromonah, teolog şi pictor de biserici, stareţ la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus şi apoi la Mănăstirea Prislop. Totuși, la puțin timp după instaurarea regimului comunist, acesta a intrat pe lista neagră autorităţilor și a fost nevoit să treacă prin prin calvarul anchetelor şi al arestărilor.

Acest articol este scris sub protecția anonimatului

Am intervievat un martor, care timp de 14 ani, a stat două, sau trei luni la mănăstire Prislop, locul în care se odihnește Părintele Arsenie. Ea ajuta la treburile mănăstirești și îngrijea locul de veci.

Mi-a povestit cu liniște în glas momentele pe care le-a trăit în fiecare an, timp de mai bine de un deceniu în locul în care Păritele Arsenie și-a trăit ultimele clipe ale vieții. Zâmbind, își amintește de o maică care îi spunea aceeași poveste în fiecare an. I-o repeta mereu și mereu: “Haide să-ți spun! Aveam 12 ani și împreună cu sora mea am venit la mănăstire, la Brâncoveanu. Locuiam într-un sat din apropiere și am nimerit, fix, ziua în care părintele Arsenie era călugărit. Când am ajuns înapoi, acasă, i-am spus mamei cu uimire: “Am văzut un domnișor pe care l-au făcut mireasă!”