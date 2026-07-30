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Medicii au aflat cu ce boală se confruntă Miruna, tânăra care a luat o bacterie de pe litoral. Fata e conectată la un aparat ECMO 

Analizele au arătat că tânăra de 18 ani  ţinută în viaţă doar de ECMO, după ce a luat o bacterie pe litoral, suferă de leptospiroză, cauzată de bacteria Leptospira, pe care ar fi luat-o din apa mării. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Iulie 2026, 14:13 | Actualizat Joi, 30 Iulie 2026, 14:24
Medicii au aflat cu ce boală se confruntă Miruna, tânăra care a luat o bacterie de pe litoral | Facebook
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Miruna, tânăra de 18 ani din Craiova este ținută în viață de un aparat ECMO, un sistem care preia funcțiile inimii și plămânilor până la vindecarea acestora. Pacienta a fost transferată pe 25 iulie de la Craiova la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București cu un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne, potrivit observatornews.ro. Acum, medicii au anunțat că tânăra se confruntă cu leptospiroză, după ce ar fi luat bacteria din apa mării. Diagnosticul a venit târziu, pentru că tânăra nu prezenta simptome specifice. Leptospiroza este o boală infecțioasă gravă transmisă de la animale la oameni, transmisă prin contactul cu apa sau solul contaminate cu bacteria Leptospira.

Medicii au aflat cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna, tânăra care a luat o bacterie de pe litoral. Fata de 18 ani este ținută în viață de un aparat ECMO

Miruna a început să se simtă rău când s-a întors de la mare și să acuze o tuse. În câteva zile, starea i s-a înrăutățit brusc, a ajuns la spitalul din Craiova, unde medicii au încercat să-i pună un diagnostic. Inițial s-a crezut că e vorba de menigită, dar testele au ieșit negative. Fără explicații clare, organismul Mirunei a început să cedeze, a intrat în șoc septic și a fost transferată la spitalul din Floreasca, unde a fost conectată la aparatul ECMO.

„S-a întors de acolo cu o tuse uşoară. Au trecut multe zile de atunci, vreo 7-8 zile. De la tusea care s-a agravat puţin, după puncţie s-a constatat că nu e meningită. Şansele de a ajunge aici în viaţă erau foarte mici. Au reuşit să o stabilizeze. Aşteptăm să îşi facă efectul tratamentele. Cu lucrarea medicilor, cu ajutorul lui Dumnezeu să lupte şi să reziste ", a declarat Cosmin Protopopescu, tatăl tinerei, în urmă cu câteva zile, potrivit observatornews.ro.

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Apropiații familiei au făcut apel la posibilii donatori de sânge și trombocite:

„Colegii și prietenii mei, Daniela și Cosmin Protopopescu, trec printr-o grea încercare pricinuită de starea gravă de sănătate a fiicei lor Miruna, care a contractat o bacterie neidentificată și în acest moment luptă pentru viața ei. Miruna se află la ATI, Spitalul Floreasca- București, pusă la un aparat ECMO și are nevoie de ajutorul nostru cât mai urgent. Cei care puteți dona sânge pentru Miruna și vă rog din suflet să nu ezitați, o puteți face la spitalul din orașul dumneavoastră, doar să specificați numele fetei” , se arată într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

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