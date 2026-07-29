Turist surprins de un urs pe Transfăgărășan. Ce a făcut în ultima secundă

Un turist a fost la un pas să fie atacat de un urs pe Transfăgărășan, fără să observe că animalul se afla chiar în spatele lui. Imaginile surprinse de o cameră de bord au devenit virale și au șocat internetul.

Un turist a fost la un pas de a fi atacat de un urs pe Transfăgărășan, iar imaginile surprinse de camera de bord a unui alt șofer au devenit rapid virale pe rețelele sociale. Scenele au stârnit numeroase reacții, mulți internauți fiind convinși, într-o primă fază, că este vorba despre un videoclip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. În realitate, incidentul s-a petrecut chiar pe unul dintre cele mai circulate drumuri montane din România.

Turist surprins de un urs pe Transfăgărășan

În imaginile distribuite online se observă cum bărbatul, preocupat de telefonul mobil, stă lângă șosea fără să realizeze că un urs se apropie încet din spatele său. Animalul ajunge la doar câțiva pași de turist și, la un moment dat, își îndreaptă botul către piciorul acestuia, părând că încearcă să îl miroasă sau chiar să îl apuce.

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Deși pericolul era iminent, bărbatul nu pare să observe prezența ursului și continuă să privească în telefon. Lipsa oricărei reacții pare să îl deruteze chiar și pe animalul sălbatic, care ezită pentru câteva clipe în apropierea turistului.

Abia în momentul în care își ridică privirea și îl vede pe urs la doar câțiva centimetri de el, bărbatul realizează gravitatea situației. Acesta se întoarce brusc și fuge în grabă spre mașină, reușind să se adăpostească înainte ca animalul să devină agresiv.

Întregul moment a fost surprins de camera de bord a unui alt turist aflat pe Transfăgărășan. Imaginile s-au răspândit rapid pe internet, unde au strâns mii de vizualizări și sute de comentarii. Mulți utilizatori au mărturisit că au crezut inițial că filmarea este falsă sau generată cu inteligență artificială, însă incidentul este unul real.

Ce a făcut în ultima secundă

Clipul readuce în atenție pericolul reprezentat de urșii care coboară frecvent în apropierea șoselei, atrași de hrana oferită de turiști sau de resturile alimentare lăsate în zonă. Autoritățile atrag în mod constant atenția că hrănirea animalelor sălbatice este interzisă și poate avea consecințe grave atât pentru oameni, cât și pentru animale.

Specialiștii recomandă ca, în cazul întâlnirii cu un urs, oamenii să își păstreze calmul, să nu se apropie de animal pentru fotografii și să se retragă încet către un loc sigur. De asemenea, utilizarea telefonului sau orice altă activitate care distrage atenția în zonele cunoscute pentru prezența urșilor poate crește considerabil riscul producerii unor incidente.