Micii fermieri din Fundu Moldovei și Vatra Dornei riscă să rămână cu laptele nevândut după ce Lactalis închide centrele de colectare din zonă. Sute de familii sunt afectate de decizia care intră în vigoare de la 1 august.

Micii fermieri rămân cu laptele nevândut! Cum s-a ajuns în această situație și ce urmează pentru crescătorii de animale | Shutterstock

Micii fermieri din nordul județului Suceava se confruntă cu o situație dramatică, după ce au aflat că, începând cu data de 1 august, nu vor mai avea unde să își valorifice laptele. Deși au lansat apeluri publice și au cerut soluții urgente din partea autorităților, crescătorii de animale din comuna Fundu Moldovei, din localitățile învecinate și din zona municipiului Vatra Dornei riscă să rămână cu producția nevândută.

Micii fermieri rămân cu laptele nevândut

Informațiile potrivit cărora grupul Lactalis nu va mai colecta lapte de la fermierii din această zonă au fost confirmate oficial. Astfel, procesatorul va închide, de la 1 august, toate centrele de colectare a laptelui din zonele Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei.

Decizia îi afectează în special pe micii producători, care dețin câteva vaci și care depind aproape exclusiv de veniturile obținute din vânzarea laptelui. Pentru mulți dintre aceștia, activitatea agricolă reprezintă principala sursă de trai.

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Potrivit informațiilor disponibile pe Agrointel.ro, compania și-ar fi motivat decizia prin scăderea consumului de produse lactate, existența unor stocuri mari în depozite și costurile ridicate generate de colectarea laptelui de la numeroși producători mici. În aceste condiții, procesatorul ar urma să colaboreze doar cu fermele mari, de unde laptele poate fi colectat direct cu cisternele, reducând astfel costurile logistice.

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Cum s-a ajuns în această situație

Un reprezentant local a confirmat informația privind închiderea centrelor de colectare. Potrivit acestuia, decizia a fost luată la nivelul conducerii grupului francez Lactalis, unul dintre cei mai mari procesatori de lapte din lume și lider al pieței lactatelor din România.

Impactul asupra comunităților locale este unul semnificativ. Numai la centrul de colectare din Fundu Moldovei sunt preluați zilnic aproximativ 4.500 de litri de lapte. Odată cu închiderea centrului, sute de fermieri vor trebui să găsească rapid alternative pentru valorificarea producției.

Mulți dintre crescători se tem că vor fi nevoiți să vândă laptele la prețuri mult mai mici sau chiar să renunțe la o parte din efectivele de animale, dacă nu vor găsi alți cumpărători. În plus, investițiile realizate în ultimii ani pentru modernizarea fermelor și respectarea standardelor europene riscă să fie compromise.

Autoritățile locale și reprezentanții fermierilor caută în prezent soluții pentru evitarea unei crize care ar putea afecta întreaga zonă montană a județului Suceava. Printre variantele discutate se numără identificarea altor procesatori interesați de laptele produs în regiune, sprijinirea formării unor cooperative sau dezvoltarea unor unități locale de procesare.

Pentru oamenii din Fundu Moldovei, Vatra Dornei și localitățile învecinate, luna august ar putea marca începutul unei perioade dificile. Fără o soluție rapidă, sute de familii riscă să piardă o sursă importantă de venit, iar laptele produs zilnic în gospodării să rămână nevândut.

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