Marți, România va sta sub semnul unui Cod portocaliu ce anunță viscol puternic și rafale de vânt de până la 120 km/h. Descoperă care sunt zonele vizate de alerte meteo.

Descoperă ce alerte meteo sunt în vigoare pentru ziua de marți, 24 noiembrie 2026 | Profimedia

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis mai multe alerte meteo în vigoare pentru ziua de marți, 24 noiembrie 2026. Se anunță vreme rea, cu vscol și ninsori, în naumite regiuni ale țării.

Cod portocaliu de vreme rea în anumite zone ale țării. Ce fenomene sunt așteptate marți, 24 noiembrie 2026

Meteorologii au emis o avertizare de Cod portocaliu de vreme rea. Se anunță precipitații mixte, intensificări ale vântului, viscol la munte.

Astfel, până pe 24 noiembrie 2026, la ora 20:00,se anunță precipitații în majoritatea regiunilor. În zonele de munte și în nordul Moldovei vor predomina ninsorile. În Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase la început va ploua, apoi precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar în restul teritoriului vor fi mai ales ploi. Stratul de zăpadă depus va ajunge la 10-20 de centimetri și pe alocuri și în zonele deluroase din centrul și nordul țării, acesta va atinge chiar și 6 cm.

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Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării. Vor fi viteze în general de 40...60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80...100 km/h. Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător și în zonele joase de relief, mai ales din centrul și nordul țării.

Vremea se va răci accentuat în jumătatea de sud a țării, astfel valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade.

De asemenea, în vigoare mai există și un al doilea Cod portocaliu de viscol puternic, valabil pentru altitudini mai mari de 1700 de metri, în zona Carpaților Meridionali și de Curbură. în aceste două zone va ninge semnificativ și vântul va fi atât de puternic încât la rafale va atinge chiar și 100-120 km/h. Viscolul puternic va aduce o vizibilitate redusă.

Cod galben în mai multe regiuni ale țării, pe 24 noiembrie 2026

Pe lângă avertizările de Cod portocaliu, pentru ziua de marți, 24 noiembrie 2026 mai sunt în vigoare și alte alerte meteo. De exemplu, tot Carpații Meridionali și de Curbură este Cod galben de ninsori viscolite pentru dimineața zilei de marți. Vântul va avea intensificări de până la 60-90 de km/ și va viscoli zăpada. Co galen este și în Carpații Meridionali și cei Orientali, unde va ninge slab și vântul va avea intensificări, răscolind ninsoare.

Sursa: meteoromania.ro