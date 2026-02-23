Modificări la RO-ALERT. Raed Arafat anunță 4 categorii de mesaje. Cum vor suna

RO-ALERT va fi împrățit în categorii care vor suna diferit, a anunțat Raed Arafat. Sunetul original va fi păstrat pentru alerta de risc iminent și alerta extremă

Raed Arafat a anunțat că RO-ALERT va fi împărțit în 4 cetegorii care vor suna diferit, în funcție de gravitatea cazului. Arafat a precizat că acest demers nu a fost inițiat ca reacție la nemulțumirile legate de mesajul RO-ALERT transmis recent, la ora 4 dimineața în București, care anunța ninsoare abundentă.

Arafat a anunțat că vor fi diferențiate mesajele în funcție de tipul mesajului și de gravitatea cazului. Șeful DSU a precizat că acest proces a început în urmă cu câteva luni, este derulat împreună cu STS, dar nu este încă finalizat, deoarece implementarea tehnică depinde de producătorii de telefoane, atât pentru sistemele Android, cât și iOS.

Cum se vor diferenția mesajele RO-ALERT

Concret, sistemul va include mai multe niveluri de alertă:

Alerta de risc iminent și alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internațional;

Alerta severă va avea un sunet mai discret, similar cu cel al unui mesaj SMS;

Alerta copil dispărut va fi semnalizată, de asemenea, printr-un sunet asemănător celui al unui mesaj SMS;

A fost introdusă și o nouă categorie, alerta pentru siguranță publică, care va apărea doar pe ecran, fără niciun sunet, tocmai pentru a nu divulga poziția persoanelor care se pot afla ascunse pentru a evita un pericol.

„Având în vedere că o parte dintre telefoane au deja implementate noile opțiuni, la nivelul DSU se va lucra la actualizarea procedurilor, astfel încât mesajele RO-ALERT să fie transmise diferențiat, în funcție de gravitatea situației. Totodată, posibilitatea de a utiliza alerte mai puțin intrusive va permite introducerea unor mesaje de interes public, precum cele pentru cod galben, care până acum erau transmise exclusiv prin aplicația DSU.

De asemenea, o parte dintre alertele de cod portocaliu vor putea fi transmise sub forma unor alerte severe, cu un sunet asemănător celui al unui SMS, în timp ce alertele care indică un risc major vor continua să fie semnalizate exact ca până acum, cu sunetul RO-ALERT standard”, a mai transmis Raed Arafat.

După ce bucureștenii au fost treziți la 4 dimineața de RO-ALERT a existat un val de nemulțumiri, însă Raed Arafat spune că nu acest lucru a determinat schimbarea soneriilor.

