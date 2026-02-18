Mirela Vaida a mers aproape 3 kilometri prin nămeții până la genunchi. Cum s-a filmat prezentatoarea în drumul către Acces Direct

Antena Căutare
Mirela Vaida a avut parte de un drum dificil până la platourile Acces Direct. Prezentatoarea a plecat de acasă în costum de schi și a anunțat că are de parcurs 2 kilometri și jumătate pe jos, până la drumul principal. 

Publicat: Miercuri, 18 Februarie 2026, 14:22
Mirela Vaida a plecat „în expediție” | Antena 1& Instagram

Când a plecat de acasă, prezentatoarea Mirela Vaida s-a filmat pentru a le arăta fanilor cum arată drumul spre muncă într-o zi cu zăpezi până la genunchi. Mirela Vaida a plecat de acasă cu aproximativ 4 ore înainte de emisia live și a publicat pe rețelele sociale imaginile cu nămeții în care a fost nevoită să intre până la genunchi.

„Pe strada asta n-a umblat nimeni și trebuie să mă duc eu”. Mirela Vaida a intrat până la genunchi în nămeți. Cum s-a filmat

„Plec la serviciu. Trebuie să ajung la Acces, eu stau undeva la capăt de drum, nu se poate ajunge cu niciun utilaj la noi, e și un drum privat, deci nu vine nimeni și am de mers 2 kilometri jumate până la șoseaua principală, de unde sper să vină un prieten să mă ia cu o mașină de teren și să mă duc la serviciu”, a anunțat Mirela Vaida pe 18 februarie.

Prezentatoarea a plecat bine echipată la drum, dar zăpada tot i-a intrat în încălțări. Când a ieșit din curte, Mirela Vaida a realizat că drumul fusese neatins, ea fiind prima care a lăsat urme de pași.

„Mi-am luat costumul de schi, mănușile, ghiozdănel, mi-am luat merinde, mi-am pus apă, că e treabă să merg 2 kilometri jumate până la stradă cu zăpada până la genunchi. E treabă, chiar îmi era dor să fac sport. Dacă mă vedeți astăzi în direct ca o doamnă, să știți că treaba se face cu sacrificii. Nu a ieșit nimeni! Uitați-vă un pic cât este stratul de zăpadă. Pe strada asta n-a umblat nimeni și trebuie să mă duc eu. Până la genunchi. Mi-a intrat zăpadă în papuci! Asta-i viața! Să simțim că trăim!”, a mai spus Mirela Vaida.

Citește și: Cum arată Mirela Vaida în costum de baie, la 43 de ani. Cum s-a filmat vedeta în vacanța din Italia: „Am și eu zone cu celulită”

Avertizări meteo de vreme rea

ANM a anunțat cod roșu de ninsoare abundentă în județul Ilfov și în Capitală, iar mesajele RO-ALERT au anunțat în dimineața zilei de 18 februarie 2026, la ora 4:00, că locuitorii sunt sfătuiți să evite deplasările cu autoturismele. Mai mult decât atât, cei de la Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) au sfătuit locuitorii din București și Ilfov să rămână în case. Ulterior, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit Codul portocaliu pentru București și Ilfov, dar și pentru alte județe.

În județul Ilfov și în municipiul București va continua să ningă, iar la sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm, avertizarea fiind valabilă până pe 18 februarie 2026, la ora 18:00. Sunt așteptate fenomene precum ninsori și strat consistent de zăpadă.

Citește și: Mirela Vaida și soțul ei au împlinit 16 ani de căsnicie. Cum au sărbătorit și ce imagini a publicat vedeta

