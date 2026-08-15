Un turist a dezvăluit cât a plătit pe o porție de cinci mici cu cartofi prăjiți pe o faleză din Saturn. Când a arătat poza cu bonul fiscal, suma i-a uimit pe toți.

Cât a plătit un turist pentru o porție de mici cu cartofi prăjiți pe o faleză din Saturn. Poza cu bonul fiscal i-a uimit pe toți | Shutterstok/Captură Facebook

În ultimii ani, românii au remarcat creșteri de prețuri, în special pe litoral, unde o simplă masă poate să însemne o adevărată gaură în buget. Totuși, există, în continuare, restaurante unde turiștii pot mânca la un preț decent, chiar și în plin sezon estival.

Este cazul unui turist din Saturn, care a arătat pe rețelele de socializare cât a putut să îl coste o porție de cinci mici, cu cartofi prăjiți, chiflă și muștar.

Citește și: Cât a ajuns să coste un șezlong în Vama Veche în 2026. Cât de scumpă a devenit relaxarea pe plajă

Cât l-a costat pe turist porția de mici cu cartofi prăjiți în stațiunea Saturn

Articolul continuă după reclamă

Deși prețurile sunt în creștere, românii nu renunță la vacanțe. În timp ce unii preferă să călătorească în străinătate, alții au ales să își petreacă concediile pe litoralul românesc.

Un turist a ajuns în stațiunea Saturn și a prezentat pe rețelele de socializare nota de plată de la o terasă. El a comandat cinci mici, o porție de cartofi prăjiți, muștar și două chifle. La final, nota de plată a fost de 53,5 lei, o sumă pe care o consideră acceptabilă într-o stațiune de pe litoral în această perioadă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

El a prezentat bonul și, potrivit acestuia, un mic a costat șapte lei, astfel că cele cinci bucăți au ajuns la 35 de lei. Pentru porția de cartofi prăjiți a plătit 14 lei, muștarul a costat 1,5 lei, iar cele două chifle au costat câte 1,5 lei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Experiența l-a lăsat plăcut surprins atât pe el, cât și pe internauți. În ultimii ani, numeroși români s-au plâns că o masă pentru o familie poate ajunge rapid la câteva sute de lei pe litoral, în plin sezon estival.

Citește și: Cât costă o porție de 4 mici la restaurantul lui Mugur Mihăescu din Centrul Vechi. Se crede că sunt cei mai scumpi din București

Saturn nu este, însă, singura stațiune unde se practică prețuri mai accesibile. De curând, o familie de patru persoane a mers la un restaurant din Eforie Nord și a comandat mai multe preparate.

Pe bon au apărut ciorbă de burtă, ciorbă de pește, două porții de șnițel de pui, cartofi prăjiți, cartofi țărănești, ficăței de pui, salată de varză, mămăliguță, șase chifle și doi ardei iuți. Ciorbele au costat 25, respectiv 23 de lei, în timp ce un șnițel 22 de lei. Garniturile au fost 13 lei fiecare, salata zece lei, ficățeii 20 de lei, mămăliguța opt lei, iar cele șase chifle 12 lei, potrivit Cancan.