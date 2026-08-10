Cum arată Iulia Albu la o lună după liftingul facial. Vedeta a rupt tăcerea: „Am râs, am plâns”

Iulia Albu a dezvăluit cum se simte la o lună după liftingul facial și ce rezultate a obținut. Vedeta: „Am râs, am plâns”.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Iulia Albu a trecut printr-o intervenție de lifting facial. Vedeta a vorbit deschis despre perioada de recuperare, dar și despre rezultatul final al procedurii. Încă de la început, Iulia a precizat că nu și-a dorit niciodată să își schimbe trăsăturile, ci doar să obțină un rezultat cât mai natural, care să îi păstreze fizionomia.

Cum arată Iulia Albu la o lună după liftingul facial

Acum, la o lună de la intervenție, Iulia Albu este extrem de mulțumită de felul în care a decurs întregul proces. Vedeta a așteptat cu nerăbdare să le arate admiratorilor săi rezultatul și a vorbit inclusiv despre lucrurile care au ajutat-o în perioada de recuperare.

Iulia Albu și-a documentat atent perioada de după operație și a dezvăluit că sportul a avut un rol important în recuperarea sa. Vedeta a pus, de asemenea, accent pe o alimentație sănătoasă, despre care spune că a contribuit la procesul de vindecare.

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La finalul lunii iulie, Iulia Albu și-a sărbătorit ziua de naștere într-un cadru restrâns. Cu această ocazie, vedeta a mărturisit că se simte foarte bine și că rezultatul intervenției este unul pe măsura așteptărilor sale. Mai mult decât atât, Iulia a declarat pentru Cancan că, în prezent, nu mai are niciun fel de restricție.

Vedeta a rupt tăcerea: „Am râs, am plâns”

Vedeta a insistat asupra importanței alegerii corecte atunci când vine vorba despre astfel de proceduri estetice. Pentru Iulia, rezultatul natural a fost unul dintre cele mai importante aspecte, motiv pentru care alegerea medicului și a procedurii au reprezentat decizii pe care le-a tratat cu multă atenție.

„Este foarte important să alegi procedurile potrivite, la momentul potrivit și, mai ales, chirurgul potrivit. După cum bine știi, eu nu mi-am dorit niciodată să-mi schimb trăsăturile”, a declarat Iulia Albu pentru Cancan.

La o lună de la liftingul facial, vedeta pare mai mult decât încântată de rezultat și susține că intervenția i-a oferit exact ceea ce își dorea: o schimbare discretă, fără ca trăsăturile sale să fie modificate.

Iulia Albu a vorbit cu sinceritate și despre perioada de recuperare, una pe care a traversat-o cu răbdare și atenție. Vedeta a arătat că, dincolo de rezultatul estetic, pentru ea a fost important să respecte etapele procesului de vindecare și să acorde organismului timpul necesar pentru recuperare.

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Acum, după o lună, Iulia se bucură de rezultatul final și pare să fi revenit complet la rutina sa. Vedeta este mulțumită de alegerea făcută și le-a transmis celor care iau în calcul astfel de intervenții că este esențial să se informeze foarte bine înainte de a face un pas atât de important.