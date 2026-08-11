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(P) Implant dentar sau punte? Ce diferențe contează atunci când îți lipsește un dinte

Pierderea unui dinte nu înseamnă doar o schimbare vizibilă atunci când zâmbești, ci poate influența modul în care mesteci, felul în care vorbești și chiar poziția dinților aflați în vecinătate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 August 2026, 16:30 | Actualizat Marti, 11 August 2026, 16:32
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(P) Implant dentar sau punte? Ce diferențe contează atunci când îți lipsește un dinte
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Atunci când apare această situație, una dintre primele decizii pe care trebuie să le iei împreună cu medicul stomatolog este alegerea soluției potrivite pentru înlocuirea dintelui lipsă. Un implant dentar și o punte dentară pot avea același obiectiv, însă presupun abordări diferite, iar particularitățile cazului clinic au un rol esențial în alegerea tratamentului.

Ce presupune fiecare soluție?

Un implant dentar înlocuiește, practic, rădăcina dintelui pierdut printr-un dispozitiv inserat în osul maxilar sau mandibular, peste care sunt montate ulterior bontul protetic și coroana dentară. Astfel, dintele este reconstruit atât la nivelul structurii care îl susține, cât și la nivelul părții vizibile.

Puntea dentară funcționează diferit. În acest caz, spațiul rămas după pierderea dintelui este acoperit printr-o lucrare protetică susținută de dinții învecinați. Prin urmare, tratamentul nu presupune inserarea unei rădăcini artificiale în os, însă poate necesita pregătirea dinților care vor susține lucrarea.

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Ce se întâmplă cu dinții vecini?

Un aspect important atunci când compari cele două variante este modul în care acestea se raportează la dinții aflați lângă spațiul edentat. În cazul unui implant dentar, coroana este susținută de implant, astfel încât dinții vecini nu trebuie folosiți drept suport pentru lucrare.

În cazul unei punți, dinții alăturați spațiului lipsă participă la susținerea lucrării protetice. De aceea, starea lor de sănătate, poziția și rezistența trebuie evaluate înainte de alegerea acestei variante. Medicul poate stabili astfel dacă structurile existente pot susține în condiții bune tratamentul recomandat.

Contează și starea osului

Pentru inserarea unui implant dentar, medicul trebuie să analizeze cantitatea și calitatea osului disponibil în zona în care urmează să fie realizată intervenția. Investigațiile imagistice, inclusiv examinările de tip CBCT atunci când sunt indicate, permit evaluarea anatomiei zonei și planificarea tratamentului.

Dacă volumul osos nu este suficient, planul de tratament poate include proceduri suplimentare, precum adiția osoasă sau sinus lift, în funcție de localizarea dintelui și de particularitățile pacientului. Nu înseamnă însă că fiecare persoană care are un dinte lipsă va avea nevoie automat de asemenea intervenții.

Cum diferă etapele tratamentului?

Un implant dentar presupune mai multe etape, iar acestea pot include consultația inițială, investigațiile necesare, inserarea implantului, perioada de osteointegrare și, ulterior, montarea bontului protetic și a coroanei. Osteointegrarea reprezintă procesul prin care țesutul osos se formează în jurul implantului, oferindu-i stabilitate.

Puntea dentară are un parcurs diferit și poate fi realizată fără etapa chirurgicală de inserare în os. Durata și numărul vizitelor depind de situația fiecărui pacient, de starea dinților care vor susține lucrarea și de tipul reconstrucției recomandate.

Cum alegi între implant și punte?

Nu există o variantă potrivită în mod automat pentru orice persoană. Alegerea depinde de mai mulți factori, printre care sănătatea gingiilor, starea dinților vecini, volumul osos, poziția dintelui pierdut, istoricul medical și obiectivele pacientului. Un implant dentar poate reprezenta o soluție pentru înlocuirea individuală a dintelui, în timp ce puntea poate fi luată în calcul în situațiile în care structurile dentare existente permit această abordare.

Pentru evaluarea opțiunilor și stabilirea unui plan personalizat, poți consulta informațiile disponibile pe https://www.dental-med.ro/implant-dentar/, unde sunt prezentate detaliile despre tratamentul prin implant și investigațiile necesare.

Decizia se ia după evaluarea cazului

Atunci când îți lipsește un dinte, este tentant să alegi rapid o soluție în funcție de preț, durată sau de ceea ce ai auzit de la alte persoane. Totuși, aceeași metodă poate fi potrivită pentru un pacient și nepotrivită pentru altul. O evaluare stomatologică atentă permite medicului să analizeze toate elementele care influențează tratamentul și să explice avantajele, limitele și etapele fiecărei opțiuni.

Indiferent dacă soluția recomandată este un implant dentar sau o punte, obiectivul rămâne același: refacerea funcției și a aspectului danturii printr-un tratament adaptat situației tale. Tocmai de aceea, înainte de a lua o decizie, merită să discuți cu medicul despre toate alternativele disponibile și despre ceea ce presupune concret fiecare dintre ele.

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