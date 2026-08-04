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(P) Cât plătești chirie în Sibiu în 2026, de la garsonieră la apartamentul de trei camere

Piața chiriilor din Sibiu nu se lasă descrisă printr-o singură cifră. Între o garsonieră care se închiriază cu 300 de euro pe lună și un apartament de trei camere care cere 800 de euro există o distanță pe care nicio medie nu o acoperă onest.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 15:37 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 15:39
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(P) Cât plătești chirie în Sibiu în 2026, de la garsonieră la apartamentul de trei camere | https://viantoproperties.ro, https://www.imobiliare.ro, https://www.ancpi.ro, https://insse.ro
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În vara lui 2026, diferențele dintre tipologii au devenit suficient de mari încât alegerea între o garsonieră și un apartament cu două camere să însemne, pentru multe familii, rescrierea completă a bugetului lunar.

Contextul general ajută la citirea sumelor. Prețul mediu al locuințelor din Sibiu a urcat la 2.021 de euro pe metru pătrat în iulie 2026, potrivit imobiliare.ro, cu 8,8% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Valorile de vânzare cresc neîntrerupt din ianuarie 2025, iar chiriile urmează aceeași direcție, cu inerție și cu întârziere. Cifrele de mai jos provin din portofoliul Vianto Properties, sincronizat la 4 august 2026, și descriu listările active ale agenției, nu întreaga piață sibiană.

Garsoniera: cel mai îngust interval de preț

Garsonierele din portofoliu se închiriază între 300 și 420 de euro pe lună, cu o medie de 350 de euro și o mediană de 320 de euro. Distanța dintre medie și mediană spune ceva concret: jumătate dintre unități stau sub 320 de euro, iar media este trasă în sus de câteva locuințe renovate recent sau plasate în imediata apropiere a centrului.

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Intervalul este strâns, doar 120 de euro între extreme. Explicația ține de omogenitatea segmentului: suprafețele variază puțin, iar cel care cumpără o garsonieră o cumpără de regulă tocmai pentru a o închiria, ceea ce uniformizează standardul de finisaj și de dotare. Pentru cine caută minimul absolut de cheltuială lunară, garsonierele scoase acum la închiriere rămân singura tipologie care coboară până la pragul de 300 de euro.

Două camere: aceeași tipologie, prețuri de trei ori diferite

Segmentul cel mai căutat este și cel mai imprevizibil. Apartamentele cu două camere disponibile pornesc de la 280 de euro și ajung la 750 de euro pe lună, cu o medie de 414 euro și o mediană de 399 de euro. Raportul dintre extreme depășește 2,5 la unu, în interiorul aceleiași tipologii.

Detaliul care surprinde este pragul de jos. Cel mai ieftin apartament cu două camere costă mai puțin decât cea mai ieftină garsonieră. Nu e o anomalie statistică, ci efectul cumulat al vechimii, al etajului fără lift și al finisajelor nemodificate de două decenii, într-un cartier periferic. Un astfel de apartament concurează direct cu o garsonieră modernă din zona centrală și pierde la orice criteriu în afară de suprafață. Cine parcurge oferta de apartamente cu două camere din Sibiu observă rapid că prețul nu urmărește numărul de camere, ci pachetul complet: zonă, an de construcție, mobilier, stare a instalațiilor.

Trei camere: pragul de 500 de euro s-a consolidat

La apartamentele cu trei camere, intervalul merge de la 400 la 800 de euro, cu o medie de 555 de euro și o mediană de 550 de euro. Aici media și mediana aproape coincid, semn al unei distribuții echilibrate, fără vârfuri care să deformeze imaginea.

Practic, sub 500 de euro pe lună oferta de trei camere se subțiază considerabil, iar ceea ce rămâne disponibil este de obicei nemobilat sau amplasat departe de zonele cu școli și transport dens. Comparate direct, mediile celor două tipologii, 414 euro față de 555 de euro, arată un salt de aproximativ 140 de euro pe lună, o sumă care, pe durata unui contract de un an, cântărește serios în decizia unei familii.

Ce explică, de fapt, diferențele

Patru factori separă capătul de jos al fiecărui interval de cel de sus. Primul este zona: apropierea de centrul istoric, de zonele de birouri sau de școli adaugă vizibil la chirie. Al doilea este anul construcției, cu tot ce decurge din el: izolație, instalații, costuri de întreținere iarna. Al treilea este mobilarea, care poate face singură o diferență de zeci de euro lunar. Al patrulea, mai puțin discutat, este durata contractului: proprietarii dispuși să semneze pe termen lung acceptă frecvent un preț mai mic decât cei care mizează pe rotații rapide.

Raportarea la venituri

Salariul mediu net din județul Sibiu era de 6.025 de lei în martie 2026, conform INS. La cursul BNR de 5,2497 lei pentru un euro, chiria medie a unui apartament cu două camere din portofoliu absoarbe puțin peste o treime dintr-un asemenea venit, iar în cazul unui apartament cu trei camere ajunge aproape de jumătate. Pentru gospodăriile cu un singur salariu, aritmetica împinge decizia spre garsonieră sau spre soluții cu colocatari.

Aceeași presiune se vede în zona vânzărilor, unde un metru pătrat echivala în iunie 2026 cu 1,86 salarii medii nete. Este mecanismul care ține cererea de chirii ridicată: amânarea achiziției alimentează piața închirierilor.

Cum arată alegerea în practică

Cine compară acum locuințele disponibile pentru închiriere în Sibiu are de făcut un arbitraj între trei mărimi: suprafața utilă, distanța față de punctele zilnice de interes și pachetul de dotări incluse. Datele arată că a doua și a treia variabilă mișcă prețul mai mult decât prima.

Pentru bugete sub 350 de euro, garsoniera rămâne singura opțiune realistă. Între 350 și 450 de euro se deschide zona cea mai bogată a pieței, cea cu două camere, unde diferența dintre o ofertă bună și una slabă ține exclusiv de atenția la detalii. Peste 550 de euro intră în discuție apartamentele cu trei camere, cu o ofertă mai puțin numeroasă și cu un ritm de închiriere mai lent, ceea ce lasă loc de negociere.

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