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Sebastian Stan și Annabelle Wallis au devenit părinți pentru prima pară, în secret

Actorul Sebastian Stan, cunoscut din A Different Man, și actrița Annabelle Wallis, protagonista filmului Mercy, au devenit oficial părinți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 15:08 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 15:13
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Sebastian Stan și Annabelle Wallis au devenit părinți pentru prima pară, în secret | Profimedia Images
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Potrivit publicației PEOPLE, actorul Marvel, în vârstă de 43 de ani, și partenera sa, în vârstă de 41 de ani, și-au întâmpinat primul copil luna trecută.

Sebastian Stan și Annabelle Wallis au devenit părinți pentru prima pară, în secret

Cei doi nu au făcut publice, deocamdată, detalii despre nou-născut. Publicația TMZ a fost prima care a relatat vestea. Reprezentanții lui Sebastian Stan și ai lui Annabelle Wallis nu au oferit comentarii.

În aprilie, cei doi au fost fotografiați în timpul unei plimbări prin New York, ocazie cu care au confirmat indirect că urmau să devină părinți. Annabelle Wallis și-a afișat atunci burtica de gravidă, purtând o rochie neagră lejeră, o jachetă maro, o geantă cu imprimeu leopard și o pereche de ochelari de soare, arată acest site.

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Sebastian Stan a fost surprins alături de ea, îmbrăcat cu pantaloni maro, o cămașă albă și o jachetă din denim. Nici atunci reprezentanții celor doi nu au comentat informațiile.

Actorul din Captain America: The Winter Soldier a vorbit pentru prima dată despre faptul că urma să devină tată într-un interviu acordat publicației Deadline, cu ocazia promovării noului său film, Fjord. Lungmetrajul, regizat de Cristian Mungiu și programat să aibă premiera în august, spune povestea unui bărbat care este nevoit să își reevalueze rolul de tată și de bărbat.

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Sebastian Stan a mărturisit că experiența acestui rol l-a făcut să reflecteze asupra propriei vieți și asupra responsabilităților pe care le implică paternitatea.

„Vreau să fiu un tată bun”, a declarat actorul.

Ulterior, el a adăugat:

„Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, bineînțeles, un om bun. Am 43 de ani și simt că, din multe puncte de vedere, abia acum încep să învăț cu adevărat. Mi se pare incredibil. Îmi place să descopăr perspective diferite ale oamenilor. Încerc să citesc cât mai mult, indiferent de punctul de vedere, doar pentru a-l înțelege.”

Când au început să formeze un cuplu Sebastian Stan și Annabelle Wallis

Sebastian Stan și Annabelle Wallis au stârnit primele zvonuri despre o relație în mai 2022, după ce au fost văzuți împreună la petrecerea aniversară a actorului Robert Pattinson.

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Începând cu 2024, cei doi au început să apară tot mai des împreună la evenimente publice. În februarie, Annabelle Wallis l-a însoțit pe actor la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, unde a avut loc premiera filmului A Different Man. Câteva luni mai târziu, în mai 2024, au pășit împreună pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes, cu ocazia premierei mondiale a filmului The Apprentice, în care Sebastian Stan îl interpretează pe Donald Trump.

În ianuarie, când a câștigat primul său Glob de Aur, pentru rolul din A Different Man, actorul i-a adresat un mesaj emoționant partenerei sale în discursul de acceptare.

„Annabelle, te iubesc”, a spus el pe scenă.

Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair pentru ediția din mai 2025, Sebastian Stan a vorbit rar despre relația lor și despre dorința de a-și proteja viața personală.

„În zilele noastre este foarte greu să mai ai parte de intimitate. Este singura parte a vieții mele pe care încerc să o păstrez cât de cât doar pentru mine, chiar dacă, până la urmă, ajunge să fie făcută publică”, a declarat actorul.

Cei doi au participat împreună și la ceremonia Oscarurilor din 2025, precum și la petrecerea organizată de Vanity Fair după gala de decernare a premiilor.

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