Ce au putut lăsa în urmă niște turiști la locul de joacă al unui hotel de pe litoral: „Cei 7 ani de acasă…”

Administratora unei rețele hoteliere a arătat pe pagina sa de Facebook ce mizerie au putut lăsa niște turiști la locul de joacă al unui hotel de pe litoral.

Locul de joacă al unui hotel de pe litoral, transformat într-un dezastru de niște turiști | Facebook

În imaginile publicate pe Facebook de Camelia Ciurea, se observă cum pahare de plastic și coji de semințe împânzesc locul destinat copiilor. „Turistul nostru, stapanul nostru. Așa arată un loc de joacă al unui hotel de pe litoral....după ce s-au jucat frumos....cei 7 ani de acasă”, este textul care însoțește imaginile.

Locul de joacă al unui hotel de pe litoral, transformat într-un dezastru de niște turiști. Ce au putut găsi administratorii: „După ce s-au jucat frumos...”

Cei care au privit fotografiile cu paharele de plastic împrăștiate peste tot, au criticat un astfel de comportament al turiștilor.

„Ferească Dumnezeu de așa turiști! Dar pretenții au avut, nu? Cât mai ieftin, cameră cu sea view, all inclusive (cu băutură de import) și...tot așa! "Si care e problema? Doar am plătit, nu?!" - cam așa răspund dacă le atragi atenția”, „Aceeași care critică, arată cu degetul, vor sa fie serviți la secundă...tipa la personal dacă nu execută…”, Părinții sunt ocupați, nu mai au timp de educație din păcate . Ați uitat de: noi am plătit”, sunt câteva dintre comentariile celor care au privit imaginile.

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Administratorii de hoteluri spun tot mai des că, pe lângă provocările obișnuite din sezonul estival, se confruntă și cu lipsa de responsabilitate a unor turiști. Pe rețelele sociale, unii dintre ei aleg să publice imagini cu mizeria lăsată în camere, pe terase sau în spațiile comune, inclusiv în locurile de joacă pentru copii, pentru a atrage atenția asupra acestui comportament. Reprezentanții unităților de cazare susțin că astfel de gesturi îngreunează activitatea personalului și afectează experiența celorlalți oaspeți, motiv pentru care îi îndeamnă pe turiști să trateze cu respect locurile în care își petrec vacanța.

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De curând, Camelia Ciurea a făcut publice și imagini cu mâncarea de aproape 3 kilograme pe care niște turiști au vrut să o ia de la micul dejun pentru a o consuma mai târziu. Detalii pe observatornews.ro.