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Un asteroid se va apropia periculos de mult de Pământ în curând. Ce „consecințe majore” va avea incidentul astronomic

Un asteroid se va apropia periculos de mult de Pământ în curând și se pare că va avea „consecințe majore” asupra astronomiei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 16:27 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 16:31
Asteroidul se va apropia la 32.000 de kilometri de planeta noastră | Shutterstock
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Asteroidul 99942 Apophis, ce are o lungime de aproximativ 370 de metri, va trece extrem de aproape de planeta noastră, la mai puțin de 32.000 de kilometri distanță.

Incidentul va avea loc în 2029, în doar câțiva ani, scrie Science Alert.

Experții au verificat și reverificat calculele de nenumărate ori și sunt cât se poate de siguri că Apophis nu se va izbi de Pământ.

Dar acest lucru nu înseamnă că nu vor avea loc consecințe semnificative.

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Un asteroid se va apropia periculos de mult de Pământ în curând

Cercetătorii avertizează că deșeurile spațiale lăsate de oameni pe orbita Pământului ar putea compromite o oportunitate științifică unică în viață.

Fizicianul Giulia Schettino și specialistul în astrodinamică Alessandro Rossi, de la Institutul de Fizică Aplicată „Nello Carrara” (IFAC), parte a Consiliului Național de Cercetare din Italia (CNR), au analizat acest scenariu.

„Sunt specialist atât în deșeuri spațiale, cât și în dinamica asteroizilor,” a declarat Rossi. „Încă de la început, când vedeam animațiile obișnuite cu traiectoria lui Apophis în timpul apropierii maxime de Pământ, m-am întrebat imediat dacă exista vreo posibilitate ca asteroidul să întâlnească marea cantitate de resturi spațiale create de oameni.”

Trecerea foarte apropiată a lui Apophis ar putea transforma modul în care înțelegem asteroizii.

Pe măsură ce se apropie de Pământ, gravitația planetei noastre îl va influența suficient de puternic încât să-i modifice rotația. De asemenea, ar putea provoca alunecări de teren la suprafața asteroidului, cutremure asteroidale și chiar ar putea scoate la iveală materiale ascunse sub stratul exterior.

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2 sonde spațiale, RAMSES, a Agenției Spațiale Europene (ESA), și OSIRIS-APEX, a NASA, sunt programate să observe evenimentul în cele mai mici detalii.

Însă interpretarea acestor modificări ar deveni mult mai dificilă dacă, înainte ca sondele să ajungă în apropiere, Apophis ar fi lovit de un obiect din deșeurile spațiale.

Rossi și Schettino au analizat posibilitatea ca asteroidul să întâlnească resturi artificiale în timpul traversării regiunii corespunzătoare orbitei geostaționare (GEO), zona din jurul Pământului care se întinde până la zeci de mii de kilometri altitudine.

Cercetătorii se așteptau să nu găsească motive reale de îngrijorare, deoarece majoritatea deșeurilor spațiale se află pe orbite mult mai apropiate de Pământ.

„Trebuie să recunosc că mă așteptam la un „experiment fără rezultat”. Adică să nu existe nicio posibilă interacțiune,” susține Rossi. „Am fost surprins să descopăr că există posibilitatea ca unele obiecte să ajungă la doar câțiva kilometri de asteroid.”

Ce s-ar putea întâmpla cu asteroidul 99942 Apophis

În simulări au fost adăugate și numeroase fragmente de deșeuri spațiale care nu sunt încă detectate. În majoritatea scenariilor, asteroidul trece fără probleme.

Totuși, spre surprinderea cercetătorilor, există o probabilitate mică, dar reală, ca un obiect aflat pe orbita geostaționară să lovească asteroidul.

Nu ar devia asteroidul, dar ar complica cercetările. Experții vor să studieze exact efectele gravitației Pământului asupra asteroidului. Dacă acesta ar suferi un impact înainte de apropiere, ar deveni mult mai dificil să stabilească ce modificări au fost provocate de gravitația Terrei și care au fost cauzate de coliziune.

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„Cel mai important lucru este că un astfel de impact nu ar modifica în mod semnificativ orbita asteroidului,” susține Rossi. „Consecințele ar fi, cel mai probabil, formarea unui crater mic și a unui nor de materiale ejectate. Ambele ar putea fi detectate, în funcție de dimensiune, de sondele spațiale, iar acestea nu ar fi afectate de fragmente.”

Rossi subliniază că o eventuală coliziune nu ar declanșa celebrul sindrom Kessler, scenariul în care resturile spațiale se lovesc între ele în lanț, generând tot mai multe fragmente.

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