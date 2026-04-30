(P) Cel mai scump lucru după un accident nu este dauna. Este timpul tău

Dacă ai avut un accident, cel mai probabil că în acel moment nu îți imaginezi ce urmează după. În primele minute după impact, gândurile tale sunt ocupate cu mașina, cu celălalt șofer, cu actele pe care trebuie să le scoți din torpedou și cu tot ce trebuie să faci în următoarea jumătate de oră.

Nu te gândești, în acel moment, la ce urmează în zilele de după. Și tocmai acolo se ascunde problema reală. Nu în zgârietură, nu în bara deformată, ci în tot procesul care vine după ele și pe care nu îl anticipezi.

Nu este un proces complicat în sine, dar este suficient de fragmentat încât să îți consume timp, atenție și, în cele din urmă, răbdarea.

După accident începe partea care nu se vede. Și care te costă timp și stres

Procesul teoretic există. În realitate, te costă timp și stres. Dacă te uiți pe hârtie, un dosar RCA pare simplu și bine structurat.

Notifici dauna la asigurator, vine inspectorul pentru constatare, mașina intră în service și totul se decontează prin poliță. Clar, reglementat, acoperit din toate punctele de vedere, cel puțin așa arată lucrurile înainte să intri efectiv în proces.

Realitatea, însă, are un ritm propriu și o logică pe care nu o vezi din afară. Suni la asigurator și treci printr-un meniu vocal, aștepți să fii preluat, explici situația unui operator care verifică datele poliței și îți confirmă că vei fi contactat pentru programarea constatării.

Când anume? „În curând”, răspunsul standard care nu spune nimic concret, dar cu care pleci acasă și începi să aștepți.

Închizi telefonul și realizezi, fără să fi planificat asta, că tocmai ai intrat într-un rol pe care nu l-ai ales și pe care nu îl controlezi: coordonatorul unui proces care nu depinde de tine, dar care nu avansează fără tine.

Când trebuie să faci tu totul, procesul devine dificil de gestionat

Dacă te uiți obiectiv la fiecare etapă în parte, niciuna nu este, în sine, imposibil de gestionat.

Asiguratorul are procedurile lui interne, inspectorul are propriul calendar de programări, iar service-ul intră în ecuație abia după ce constatarea este finalizată și devizul este aprobat. Fiecare verigă funcționează după regulile ei și, teoretic, fiecare parte face ce trebuie să facă.

Problema reală apare din spațiile dintre aceste etape și din faptul că nicio etapă nu comunică automat cu cea care urmează și că niciun actor din acest lanț nu vorbește cu ceilalți în locul tău.

Tu ești cel care caută următorul pas, face legătura între etape, sună să verifice dacă s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple, trimite documentul lipsă și explică aceeași situație la mai mulți interlocutori, în momente diferite.

Nu este vorba că procesul ar fi dificil, ci că este construit în așa fel încât implicarea ta devine constantă. Iar această implicare, repetată zi de zi, se transformă în timp pierdut real.

O daună minoră ajunge astfel să îți consume zile întregi și mult stres, nu pentru că implică ceva complex, ci pentru că nu există un flux continuu care să ducă lucrurile mai departe fără intervenția ta directă.

Când procesul nu mai depinde de tine

Există și situații în care lucrurile nu mai ajung să depindă de tine. Nu pentru că pașii ar fi diferiți, ci pentru că sunt gestionați într-un singur loc, de la început până la final.

Apelând la centru constatare daune [ONE by CAFADARU] care îți oferă și partea de service complet, toate etapele unui dosar RCA , de la primul apel până la ridicarea mașinii reparate, sunt coordonate de o singură echipă.

Asta înseamnă că nu mai faci tu legătura între asigurator, constatare și service și nu mai trebuie să urmărești fiecare pas ca să te asiguri că lucrurile merg mai departe.

Nu ești trimis la alt ghișeu, nu ești pus să explici situația de la capăt de fiecare dată și nu revii după documente pe care nu știai că trebuie să le aduci.

Predai mașina, iar procesul continuă fără tine.

Ce înseamnă concret că procesul este preluat integral

Echipa ONE BY CAFADARU gestionează fiecare etapă a dosarului tău, de la avizarea daunei până la finalizarea reparației, fără să te implice mai mult decât este necesar.

Avizarea daunei se face în numele tău, complet și corect, astfel încât dosarul să înceapă fără erori care ar putea bloca lucrurile mai târziu.

Deschiderea dosarului este gestionată de specialiști care cunosc cerințele fiecărui asigurator, iar documentele sunt pregătite și transmise fără întârzieri sau reveniri inutile.

Constatarea este coordonată direct cu inspectorul, iar relația cu asiguratorul este preluată integral, astfel încât să nu mai fii pus în situația de a urmări constant stadiul dosarului.

În loc să gestionezi fiecare etapă, procesul este gestionat pentru tine

Reparația completă prin RCA este realizată în service-ul integrat și acoperă toate intervențiile necesare (tinichigerie, vopsitorie, mecanică și electrică) folosind piese originale sau omologate, cu garanție pentru lucrări și fără costuri suplimentare.

Pe toată durata reparației beneficiezi de mașină de schimb gratuită, astfel încât să îți poți continua activitățile fără întreruperi.

Iar dacă mașina nu mai poate fi deplasată după accident, transportul până în service nu devine o problemă, pentru că este asigurat integral, fără costuri pentru tine.

În final, este despre cât timp pierzi până când totul revine la normal

Orice service poate repara o mașină, iar reparația, la un moment dat, se va face. Întrebarea reală este cât timp îți ia să ajungi acolo și cât din acest proces depinde de tine.

De la centrul de daune, pleci după ce predai mașina și nu mai trebuie să urmărești fiecare etapă. Procesul merge mai departe fără intervenția ta, iar tu îți vezi de lucrurile care contează pentru tine.

Nu există reveniri inutile, nu există surprize și nu există momente în care stai să te întrebi dacă lucrurile mai avansează sau s-au blocat undeva pe parcurs.

Un accident minor ar trebui să rămână exact atât: un incident care nu îți consumă mai mult timp decât este necesar.

Diferența nu este în daună și nici în complexitatea ei. Diferența este în cât timp rămâne acel incident în viața ta.

Pentru că, în final, nu reparația este cea care te costă cel mai mult, ci timpul pe care îl pierzi până când totul revine la normal.

ONE BY CAFADARU – Centru Constatări Daune și service complet în București

📍 Str. Baicului nr. 50

📞 0760 020 020

Un singur loc în care procesul este gestionat cap-coadă de profesioniști, fără să mai depindă de tine.