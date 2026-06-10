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Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Momente de panică în bucătărie. Cum au făcut față micii bucătari: „Scoateți tot!”

Spre sfârșitul probei din Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust, au existat momente dificile pe care copiii le-au depășit, sfătuiți de chefi. Emoțiile au fost mari și timpul scurt, așa că chefii juniori au avut nevoie de multă concentrare și ambiție să pregătească cele mai bune farfurii. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 22:30 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 22:30
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În Finala Chefi la cuțite- Viitorul are gust s-au calificat 4 copii, care și-au alcătuit echipele. Toți bucătarii juniori au dat tot ce au avut mai bun pentru a reuși să pună pe farfurii preparate de senzație. Deși au fost cu toții foarte determinați, au existat și dificultăți.

În echipa verde a Dariei a existat un moment tensionat când sferele de ciocolată s-au crăpat. „În momentul ăla vine chef Orlando și realizăm de făcut că nu mai e nimic de făcut. Ceea ce ne-am propus nu ieșea”, a explicat sous chef Claudiu. Din fericire, Daria avea semisfere de rezervă pe care le-a pus în locul celor sparte.

Momente de panică în bucătărie. Cum au făcut față micii bucătari: „Scoateți tot din farfurie”

Și la echipa galbenă a fost nevoie de o modificare cerută de chef Richard pentru că era prea mult crumble în farfurie și padișpanul era prea mare: „Scoate tot din farfurie. Trebuie să pui puțin crumble. Ne distrugea eleganța”, a spus chef Richard.

Și chef Sautner a avut o indicație de dat la bancul echipei roz, care avea prea multă mentă în farfurie: „Era un mousse de cicolată care era puțin cam moale, avea un crumble de cacao, fructe de pădure și aveau și o dulceață de portocală”, a spus chef Sautner.

Cu ultimele sfaturi primite de la adulți, chefii juniori au realizat farfurii superbe, gata să îi surprindă plăcut pe jurați.

Ce premiu va obține micul câștigător Chefi la cuțite - Viitorul are gust

Daria Ion, în vârstă de 14 ani, este finalista echipei verzi, condusă de chef Orlando Zaharia. Irina Iancu, în vârstă de 11 ani, a reprezentat în finală echipa galbenă a lui chef Richard Abou Zaki, Nicholas Manolache, în vârstă de 13 ani, a intrat în Finală ca membru al echipei albastre condusă de chef Ștefan Popescu, iar Ilona Tand, de 15 ani, este finalista echipei roz a lui chef Alexandru Sautner. Cei 4 finaliști și-au alcătuit echipe care să-i ajute să obțină premiul cel mare: câte o masă cu familia la restaurantele chefilor Richard, Sautner și Orlando și un curs de bucătărie la chef Popescu.

„Acest mini sezon are și un premiu, iar câștigătorul Chefi la cuțite Kids va merge cu familia la Retroscena, în Italia! Stați că nu am terminat! Apoi se va merge la restaurantul lui chef Orlando Zaharia unde o să fiți răsfățați cu toate bunătățile.

echipa verde
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Iar mai apoi veți merge și la chef Alexandru Sautner, la restaurantul lui. Chef ne-a promis o cină ca în filme. De altfel, câștigătorul va avea un curs cu chef Ștefan Popescu la Academia unde chef predă cursuri pentru copii”, a spus Irina Fodor despre premiul sezonului.

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Irina Iancu, lecție impresionantă despre ce înseamnă să fii lider. Ce gest a...
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